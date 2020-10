Greifswald

Selten wurde über Abriss und Neubau eines Gebäudes so emotional gestritten wie über den Fall der „Alten Flora“ in der Steinbeckervorstadt. Jetzt haben die Gegner des Neubauvorhabens in der Stralsunder Straße einen schweren Dämpfer bekommen. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege entschied, dass keine „Denkmaleigenschaften der Gebäude vorliegen“. In einem Schreiben, das der OZ vorliegt, heißt es dazu. „Ein öffentliches Interesse am Erhalt und sinnvoller Nutzung gemäß Denkmalschutzgesetz besteht nach der fachlichen Einschätzung der Denkmalbehörde nicht.“

Damit dürfte das größte Hindernis für das geplante Neubauprojekt der Braun/Fehlhaber GbR ausgeräumt sein. Auf dem Eckgrundstück Stralsunder Straße 47/48 soll ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus mit 48 Wohnungen, Tiefgarage und begrüntem Dach entstehen. „Wenn alle nötigen Dokumente vorliegen, könnte das Projekt in den nächsten Gremienlauf gehen“, bestätigte Bausenatorin Jeannette von Busse auf der jüngsten Bürgerschaftssitzung.

Anzeige

OZ-Umfrage: Sollte das ehemalige Gasthaus „Alte Flora“ in der Steinbeckervorstadt erhalten bleiben?

Verliert Greifswald ein Stück Identität?

Die Altstadtinitiative Greifswald, die sich für eine Anerkennung des Ensembles als Denkmal ausgesprochen hatte, reagierte mit Bedauern auf die Entscheidung. „ Greifswald steht wieder einmal in der Gefahr, ein Stück seiner gewachsenen baulichen Identität zu verlieren, die nicht nur aus den gotischen Kirchen und den Giebelhäusern am Markt besteht, sondern auch aus den alten, oft unscheinbaren Strukturen seiner historischen Vorstädte“, heißt es in einer Stellungnahme der Initiativen-Vorsitzenden Ines Yitnagashaw.

„In keiner der Greifswalder Vorstädte ist die klassizistische Baustruktur aus der Zeit Caspar David Friedrichs noch so gut nachvollziehbar wie in der Steinbecker Vorstadt. Der geplante Abbruch wird diesen gewachsenen historischen Charakter entscheidend beeinträchtigen.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Altstadtinitiative : „Begründung nicht nachzuvollziehen“

Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege habe nicht daran gezweifelt, dass das ehemalige Gasthaus „Flora“ im Kern vermutlich noch Bausubstanz aus dem 18. Jahrhundert aufweist und bestätigt, dass Grundstück und Bebauung aufgrund der jahrhundertelangen Geschichte und wegen der städtebaulich sensiblen Lage grundsätzlich für die Stadtentwicklung von Greifswald aus geschichtlichen Gründen von Interesse sind.

„Trotzdem folgt die abschließende Bewertung, dass die Entstehungszeit des Hauses und die vorhandene und für die Steinbecker Vorstadt typische Kleinteiligkeit und Maßstäblichkeit allein nicht ausreiche, um der Bebauung eine Denkmalwürdigkeit zuzuschreiben“, so Ytnagashaw. „Diese Begründung ist aus Sicht der Altstadtinitiative nicht nachzuvollziehen.“

Auch die Bürgerinitiative Steinbeckervorstadt ist enttäuscht. „Nach dem negativen Bescheid der Behörde wandert die Verantwortung für den Umgang und den Erhalt der historischen Bausubstanz zu den Investoren Herrn Braun und Herrn Fehlhaber“, so Juliane Kahl von der Bürgerinitiative. „Wir hoffen, dass die Investoren mit diesem Umstand verantwortungsvoll umgehen und von einem Abriss absehen.“

Abriss „nicht heute und morgen“

Diese Hoffnung dürfte sich kaum Erfüllen, denn die Investoren halten an ihren Plänen fest. „Wir freuen uns, dass es mit dem Projekt vorangehen kann und hoffen zukünftig auf ein gutes Miteinander“, sagt Sebastian Braun. „Und wir hoffen auch, dass die Entscheidung fair und sachlich bewertet wird.“ Auf das Tempo drücken will er aber nicht. „Für einen Teil des Gebäudekomplexes haben wir bereits eine Abrissgenehmigung, für den Teil im Sanierungsgebiet steht die Genehmigung noch aus“, so Braun. „Wir rechnen mit der Genehmigung nicht vor November, perspektivisch wird der Abriss wohl eher im kommenden Jahr stattfinden.“

Man wolle erst die Baugenehmigung abwarten, Baufirmen für ein Projekt dieser Größenordnung zu bekommen, sei ebenfalls nicht ganz einfach. Die nötigen Unterlagen und Gutachtens seien jedenfalls komplett. Lediglich die Fällgenehmigung für die Linde an der Straße stehe noch aus, damit sei vermutlich im Zuge der Baugenehmigung zu rechnen. Braun hatte von Anfang an betont, dass ein Erhalt des Gebäudes und eine wirtschaftlichen Nutzung des Standortes nicht vereinbar seien.

Streit der Juristen: Passt das Gebäude in die Umgebung oder nicht?

Zuletzt war der Streit eskaliert, als die Bürgerinitiative Steinbeckervorstadt ein Gutachten bei einem Rechtsanwalt eingeholt hatte, in dem die Genehmigungsfähigkeit des Projektes infrage gestellt wurde. Das vierstöckige Gebäude werde sich „nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.“ Braun konterte mit zwei Gutachten anderer Rechtsanwälte, aus denen das Gegenteil hervorgeht.

Gutachten hin, Gutachten her: Entscheiden über die Zulässigkeit muss nun die Stadt, die das Bauprojekt dem Hauptausschuss zur Abstimmung vorlegt. Abwählen kann der Hauptausschuss das Projekt aber nicht so einfach. Wenn alle Bestimmungen erfüllt werden, habe ein Investor das Recht, zu bauen, hatte Bausenatorin Jeannette von Busse immer wieder klargestellt.

Von Anne Ziebarth