Greifswald

Harte Zeiten für Schüler und Vereine: Die Turnhalle 1 in der Max-Planck-Straße ist seit fast einem Jahr gesperrt. Grund ist ein Heizungsschaden, der im Dezember 2020 festgestellt wurde und dafür sorgte, dass der komplette Fußboden ausgewechselt werden muss. Doch die Arbeiten kamen über Monate zum Erliegen, weil Baumaterial fehlte. Noch schlimmer wird es im kommenden Jahr, wenn die Turnhallen 2 und 3 abgerissen werden.

Seit August kämpfen Vereine mit fehlenden Hallenzeiten

Das hat fatale Folgen für Schüler und Sportler, auch wenn sie das Problem der gesperrten Halle 1 aufgrund der Corona-Pandemie erst mit deutlicher Zeitverzögerung traf. Schul- und Vereinssport waren bis Anfang Juni sowieso untersagt. Nahezu nahtlos folgte die sechswöchige Sommerpause. Seit August kämpfen nun die Sportvereine mit fehlenden Hallen- und damit Trainingszeiten.

Handballclub Vorpommern besonders stark betroffen

„Uns vom HCV trifft es hart, dass wir die Halle 1 nicht nutzen können“, sagt Rita Kremer, Handballtrainerin beim Handballclub Vorpommern (HCV). Trotzdem lobt sie das Engagement der Stadtverwaltung, dem Verein zu helfen. „Wir haben gut zusammengearbeitet und letztlich haben auch alle anderen Sportvereine geholfen, indem sie uns Zeiten abgegeben haben“, zeigt sich Rita Kremer dankbar. Zwar könne der Handballverein mit seiner sehr großen Kinder- und Jugendabteilung längst nicht im gewohnten Umfang trainieren, aber zumindest könne seit letzter Woche endlich wieder jeder Mannschaft überhaupt eine Trainingseinheit angeboten werden.

„Keine individuelle Förderung möglich“

Manchmal sind dann 40 Kinder oder Jugendliche auf einem Hallendrittel untergebracht. „Da kriegen wir gerade so alle bewegt, aber individuelle Förderung oder leistungsorientiertes Training sind einfach nicht möglich“, führt Rita Kremer aus.

Lieferschwierigkeiten bei Dämmmaterialien

Fehlende Materialien sind auf vielen Baustellen ein Problem. „Es gibt bundesweit bemerkbare Lieferengpässe bei Holz, Metall, Dämmstoffen und im Trockenbau“, sagt Franziska Vopel von der städtischen Pressestelle. Besonders bei den Dämmmaterialien habe es Verzögerungen gegeben. Deswegen lagen die Arbeiten zwischenzeitlich drei Monate lang brach. Mittlerweile wird auf Hochtouren gearbeitet, bis Anfang Dezember soll alles fertig sein, die Halle dann wieder nutzbar.

Abriss der Sporthallen 2 und 3 im kommenden Jahr

Und doch bringt das nur kurzfristig Erleichterung für die Greifswalder Sportvereine. Denn im kommenden Jahr wird es richtig eng. Ab Mai 2022 wird die Sporthalle 3 im Puschkinring abgerissen, ab Oktober dann auch Halle 2 in der Einsteinstraße. Das teilt Stadtsprecherin Franziska Vopel mit.

Hallenneubauten kosten mehrere Millionen Euro

„Es ist erschreckend, wie stark uns das einschränkt“, sagt Rita Kremer. „Das werden richtig harte Monate für uns.“ Dabei sei der Grund für den Abriss beider Hallen durchweg positiv. Denn die Stadt investiert mehrere Millionen Euro in moderne Neubauten. „Darüber können wir uns sehr freuen. Die neuen Hallen sind in Ausstattung und Bau bemerkenswert. Sie werden behindertengerecht sein und mit Zuschauerrängen“, sagt Rita Kremer, die als Geschäftsstellenleiterin des Stadtsportbundes mit am Tisch gesessen hat bei den Planungen.

Ursprünglich war vorgesehen, die alten Hallen erst abzureißen, wenn die neuen fertiggestellt sind. Doch das lässt sich aus Platzgründen auf dem Areal nicht verwirklichen, wie Franziska Vopel von der Stadtverwaltung sagt.

Schulsport in anderen Hallen absichern

Derzeit werde bereits überprüft, wie die wegfallenden Hallenzeiten in anderen Sportstätten kompensiert werden können. Die Priorität liegt für die Verwaltung dabei zwangsläufig auf der Absicherung des Schulsportes.

Eine Idee ist, die Fischerschüler den Sportunterricht in Halle 1 absolvieren zu lassen. Hierzu soll die Stundentafel überarbeitet werden, damit Leerzeiten vermieden werden, so Vopel. „Die Verwaltung wird dazu zeitnah mit der Schulleitung beraten“, sagt Vopel.

Hallen in privater Trägerschaft nutzen

Zudem sollen weitere Sporthallen in privater Trägerschaft angemietet werden. Problem hierbei ist allerdings, dass dadurch der Stadt zusätzliche Kosten entstehen.

Vor diesem Dilemma stehen auch die Sportvereine. „Die Mieten, die die privaten Hallenbetreiber fordern, sind für uns in aller Regel nicht zu stemmen. Die Stadt stellt Hallenzeiten für den Kinder- und Jugendsport kostenfrei zur Verfügung“, erklärt Rita Kremer.

Hoffnungen ruhen auf Sporthalle der Berufsschule

Hoffnungen von Verwaltung und Sportvereinen ruhen deswegen auf der neuen Sporthalle der Berufsschule in der Siemensallee, die dem Landkreis gehört. Die Trainingszeiten vergibt der Landkreis. Anke Radlof, Sprecherin der Kreisverwaltung, weist darauf hin, dass in der Satzung keine Kriterien für die Vergabe der Hallenzeiten vergeben wurden. „Es gibt keine Bevorzugung der Vereine aus dem Umland oder der Greifswalder Vereine oder Vorrang für Kinder- und Jugendarbeit“, sagt Radlof. Vielmehr werde versucht, alle Anfragen gleichberechtigt zu behandeln und Benachteiligungen zu vermeiden.

Klar ist bereits jetzt, dass längst nicht alle Hallenzeiten an anderen Orten angeboten werden können. Vereine, die sehr viele Hallenzeiten haben, sollen diese reduzieren. Das reduzierte Angebot soll dann in anderen Hallen abgedeckt werden, so die Pläne der Verwaltung.

Von Katharina Degrassi