Greifswald

Was bislang auf Freiwilligenbasis beruhte, könnte in wenigen Tagen zur Pflicht für Greifswalds Gastronomen werden: Weil die Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigen und deshalb auch wieder mehr Menschen in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, erhalten möglicherweise bald nur noch nachweislich genesene oder vollständig geimpfte Gäste Zutritt in die Restaurants.

Die erneut verschärften Regelungen wurden am Sonnabend von der Landesregierung beschlossen. Rutscht der Landkreis Vorpommern-Greifswald – derzeit noch in der gelben Stufe – in der Corona-Ampel in den orangefarbenen Bereich, gilt in fast allen Freizeit- und Kulturbereichen die 2G-Regel. Das bedeutet, dass ungeimpfte Personen auch mit negativem Testergebnis nicht mehr ins Kino, in die Spaßbäder oder ins Museum dürfen. Bei der aktuellen Infektions-Dynamik scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Vorpommern-Greifswald orange aufleuchten wird und die 2G-Pflicht für Restaurants kommt.

Gastronom über Absagen: „Das muss ich natürlich akzeptieren“

Bislang konnten Gastronomen selbst entscheiden, ob sie nur noch vollständig geimpfte und genesene Gäste in ihrer Lokalität begrüßen. Doch nur wenige Betreiber in der Hansestadt setzten auf das 2G-Modell, bei dem Maßnahmen, wie beispielsweise die Maskenpflicht oder Platzbegrenzungen im, entfallen sind.

Doch die mögliche 2G-Pflicht für Restaurants birgt nun ein ganz anderes Problem. Immer mehr Arbeitgeber und Privatpersonen sagen ihre geplanten Weihnachtsfeiern ab. „Es ist tatsächlich so, dass jetzt schon die ersten Absagen gekommen sind“, sagt Peter Mosdorf, Betreiber der Brasserie Hermann. Die Angst sei bei manchen Arbeitgebern groß, dass es bei diesen Feiern zu möglichen Infektionen kommen könnte und somit ganze Abteilungen „lahmgelegt werden“, erklärt Mosdorf. „Dagegen kann ich auch gar nicht argumentieren. Das muss ich natürlich akzeptieren. Auch wenn es schade ist.“

Arbeitgeber wollen ungeimpfte Angestellte nicht ausschließen

Der Dezember gehört für viele Gastronomen aufgrund der betrieblichen und privaten Weihnachtsfeiern zu den umsatzstärksten Monaten. Mit den Stornierungen geht den Betreibern viel Geld verloren. Diese Verluste auszugleichen, wird kaum möglich sein.

Auch im Kalender von Lisa Krause waren bereits die ersten Weihnachtsfeiern fest eingetragen. „Doch es gab schon die ersten Absagen“, sagt die Inhaberin des Kulturbahnhofes (Kuba). Ein Grund: Arbeitgeber wollen ungeimpfte Angestellte nicht von der Firmenweihnachtsfeier ausschließen, erklärt Krause weiter. Die privaten Feiern seien beispielsweise hingegen abgesagt worden, weil es in den Familien zu Corona-Infektionen kam.

Dass eine mögliche 2G-Pflicht kommen wird, damit rechnete die Betreiberin bereits im Vorfeld. Wie viele andere Restaurants hat sich jedoch auch das Kuba am 3G-Modell orientiert. „Das liegt zum einen daran, dass wir genügend Platz haben. Zum anderen sind schätzungsweise 85 bis 90 Prozent unserer Gäste geimpft oder genesen.“

„Das werden wir finanziell noch deutlich zu spüren bekommen“

Auch Antje Büttner, die gemeinsam mit ihrer Frau das Restaurant „Natürlich Büttners“ betreibt, rechnet damit, dass aus 3G bald 2G wird. Wie beim Kuba und der Brasserie Hermann konnten auch nicht geimpfte Gäste mit einem negativen Testergebnis im „Natürlich Büttners“ essen, „damit niemand ausgeschlossen wird“, erklärt Antje Büttner. Die mögliche 2G-Regelung sorgt auch in ihrem Restaurant für Löcher im Terminkalender. „Wir haben so viele Anfragen für Weihnachtsfeiern bekommen und so viele Angebote geschrieben. Jetzt geht es aber mit den Stornierungen los. Das werden wir finanziell noch deutlich zu spüren bekommen.“

Um wenigstens einen kleinen Ausgleich schaffen zu können, wollen die Gastronominnen ab Dezember im Außenbereich eine Art kleinen Weihnachtsmarkt an jedem Sonnabend und Sonntag planen, auf denen es Glühwein, Bratwurst und Plätzchen gibt. „Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass auch Weihnachtsfeiern stattfinden können, bei denen nicht alle geimpft sind und die Leute dann trotzdem draußen an der Feuerschale einen Punsch trinken können.“ Mit der 2G-Pflicht wächst jedoch auch die Unsicherheit, wie es in den kommenden Monaten für Restaurant-Betreiber weitergehen wird, sagt Antje Büttner.

Von Christin Lachmann