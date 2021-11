Greifswald

Etliche Schaulustige verfolgten am Mittwochvormittag, wie die 17 Meter hohe Weihnachtstanne auf dem Greifswalder Marktplatz vom Kran gehievt wurde. Angesichts des ungewöhnlichen Anblicks der schwebenden Tanne und der steigenden Corona-Zahlen fragte sich mancher Zuschauer, ob der diesjährige Weihnachtsmarkt wohl doch noch in Gefahr ist. Doch Stadtsprecherin Andrea Reimann gibt Entwarnung: „Derzeit gibt es kein Szenario, nach dem ein Weihnachtsmarkt aus rechtlichen Gründen abgebrochen werden muss.“

Unklar ist derzeit noch, unter welchen Bedingungen der Weihnachtsmarkt stattfindet. Sollten im Landkreis bis zur Eröffnung am 25. November oder danach die verschärften Bedingungen der Corona-Warnstufe „Orange“ in Kraft treten, müsste der Weihnachtsmarkt unter 2G-Bedingungen stattfinden. So sieht es die Corona-Landesverordnung vor. Derzeit liegt Vorpommern-Greifswald im gelben Bereich.

Am kommenden Montag wird die 17 Meter hohe Tanne, die am Mittwochmorgen in Lühmannsdorf gefällt wurde, von Kindergartenkindern geschmückt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass alle Feuerwehrleute geimpft sind, die die Aktion begleiten und die Mindestabstände eingehalten werden.

Von OZ