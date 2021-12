Greifswald

Was für eine schöne Tradition: Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann den kleinen Patienten von der Kinderkrebsstation der Unimedizin einen Besuch abgestattet. Doch der Mann mit Rauschebart rückte nicht etwa per Schlitten, sondern per Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Greifwald an und überreichte den Kindern am Mittwoch die Geschenke über das Fenster des Spielzimmers.

Die liebevoll verpackten Präsente kamen vom Verein „Uckermark gegen Leukämie“. Freuen durften sich die Kinder unter anderem über Lego und Schleich-Tiere. Zudem bekam jeder einen Plüschbären. Obendrauf gab es noch eine große Kiste mit Lebkuchen und Süßwaren, die von den Schaustellern des Greifswalder Weihnachtsmarktes spendiert wurde.

Drehleiter-Idee entstand vor drei Jahren zufällig

Seit mittlerweile acht Jahren überrascht der Berufsclown und Zauberkünstler Holger Pautz als Weihnachtsmann verkleidet die Kinder auf der Station. Für ihn immer ein ganz besonderes Erlebnis. „Wir holen sie für eine Stunde aus dem Klinikalltag heraus. Für die Kinder ist es natürlich hart, dass sie Weihnachten in der Klinik sind. Zudem sind sie schwer krank und hinter ihnen liegen teilweise schwere Operationen. Wir wollen ihnen in diesem Moment ein bisschen Freude schenken“, erklärt Pautz.

Auch im vergangenen Jahr sollte diese Tradition nicht unterbrochen werden – trotz Corona. Auch 2020 überreichte Pautz die Geschenke jedoch nur über das Fenster. „Normalerweise gehe ich direkt auf die Station und mache dort ein kleines Programm. Aber das ging letztes Jahr nicht.“ Dennoch sei es gerade wegen der Pandemie im vergangenen Jahr besonders emotional gewesen.

Die Idee mit dem Spezialschlitten – also der Drehleiter – ist bereits vor drei Jahren entstanden. Durch Zufall war die freiwillige Feuerwehr vor Ort, als Pautz als Weihnachtsmann verkleidet, die Kinder besuchen wollte. Nach einem kurzen Gespräch ging es dann zum ersten Mal hoch in die Lüfte. Aber hat der Weihnachtsmann gar keine Höhenangst? „Natürlich nicht. Er kommt doch schließlich immer mit dem Schlitten angeflogen“, sagt Pautz.

In dieser Woche wird der freischaffende Künstler noch mehrmals als Weihnachtsmann in einigen Kitas unterwegs sein. Im kommenden Jahr möchte Pautz wieder als Weihnachtsmann per Drehleiter zu der Kinderkrebsstation anreisen. Dann hoffentlich wieder ohne Maske.

Von Christin Lachmann