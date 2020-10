Greifswald

Das Fischerfest musste ausfallen, auch die Eldenaer Jazzevenings oder der Citylauf sind Corona zum Opfer gefallen. Wackelt jetzt auch der Weihnachtsmarkt? Stand jetzt: Nein! In der Stadtverwaltung ist man fest entschlossen, den Greifswaldern einen Weihnachtsmarkt zu ermöglichen, wenngleich auch alles anders wird als in den vergangenen Jahren.

„Im September gab es eine Corona-Lockerungsregel für Jahrmärkte, das war für uns der endgültige Startschuss, die Planungen zu konkretisieren“, sagt Steffen Winckler vom Amt für Bürgerservice und Brandschutz. „Klar ist aber auch, dass wir uns an die rechtlichen Vorgaben halten müssen. Es funktioniert letztendlich nur, wenn alle mitmachen.“

Anzeige

Auch nach den aktuellen Corona-Richtlinien des Landes ist ein Weihnachtsmarkt durchführbar, bis zur Warnstufe „Orange“, das bedeutet, bei mehr als 35 Infizierten pro 100 000 Einwohner in der Woche ist dies derzeit erlaubt.

Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht

Derzeit laufen in Greifswald noch letzte Abstimmungen über die Umsetzung des Hygienekonzeptes. Einige Dinge sind aber bereits jetzt klar. „Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird verpflichtend sein“, so Winckler. „Und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden.“ Glühwein und Bratwurst mit Maske? Wie soll das gehen? „Wir denken darüber nach, in den Bereichen der Gastronomie sogenannte Ruhebereiche einzurichten, in denen man essen und trinken kann. Hier gelten dann die gleichen Regeln wie in Restaurants.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Fakt ist: Die Anzahl der Buden auf dem Weihnachtsmarkt wird deutlich abgespeckt, allein schon um die Möglichkeit des Abstands zu garantieren. Definitiv gestrichen ist der Autoscooter, das Fahrgeschäft nehme einfach zu viel Platz ein.

Besucherzahl wird limitiert

Auch eine Höchstzahl von Besuchern ist vorgesehen: „Das zentrale Gelände wird eingezäunt, nicht mit einem Bauzaun, sondern eher mit einer Art Einfriedung“, so Winckler. „Die Zahl der Eingänge wird auf drei reduziert werden müssen, um Ein- und Ausgang zu kontrollieren. Die Fläche am Fischmarkt bleibt überwiegend frei, um genügend Platz für wartende Besucher zu bieten.“

Lesen Sie auch: Trotz Corona: CDU kämpft für Greifswalder Weihnachtsmarkt

Die Gäste müssen, wie bei allen Veranstaltungen, ihre Kontaktdaten hinterlassen, auch das Einhalten der Mundschutzpflicht wird kontrolliert, sogenannte Hygienehelfer sind im Einsatz, um die Besucher freundlich aber bestimmt an die Corona-Regeln zu erinnern, sollte das nötig sein.

Weihnachten ohne Weihnachtsmann

Auf einige liebgewonnene Traditionen müssen die Besucher aber in diesem Jahr verzichten. „Die Ankunft des Weihnachtsmannes per Schiff können wir nicht so feiern wie sonst“, bedauert Winckler. „Wir wissen ja, wie beliebt dieser Termin ist und wie sich die Familien dabei drängen.“ Vielleicht muss eine digitale Lösung her? Man arbeite in der Verwaltung an einer coronagerechten Lösung, heißt es.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Corona-Zeiten: In Rostock drohen Maskenpflicht und Videoüberwachung

Somit sind natürlich auch die Weihnachtsmann-Sprechstunden auf der Bühne gestrichen, eine Bühne reize ja genau zum Zusammenkommen und nicht zum Abstand halten. Ein weiterer herber Einschnitt betrifft das Rathaus. „Im Gewölbekeller wird kein Markt und kein Chorkonzert stattfinden können“, so Winkler. „Auch der Laternenumzug steht auf der Kippe.“

Weihnachtsmarkt in Greifswald Der Weihnachtsmarkt auf dem Greifswalder Marktplatz beginnt am Donnerstag, dem 26. November um 12 Uhr. Danach gelten folgende Öffnungszeiten. Freitag bis Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr. Am verkaufsoffenen Sonntag am 29. November bis 23 Uhr.

Das Problem liege hier in der schwierigen Nachverfolgbarkeit. „Wenn jetzt an jeder Ecke Familien dazustoßen, so wie das eigentlich ja auch gedacht ist – wie will man das kontrollieren können?“, fragt sich Winckler. Ob es eine Adventskirche geben wird, ist ebenfalls noch unklar. Immerhin: Der Tannenbaum ist gesetzt, die Auswahl der möglichen Exemplare läuft.

Innenstadthändler glücklich

Bei den Innenstadthändlern ist die Freude über den Weihnachtsmarkt groß, auch in der light-Variante. „Es ist wichtig, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet“, sagt Frank Embach vom Innenstadtverein. „Ohne Markt kommt doch nicht die richtige Weihnachtsstimmung auf. Auch für unser Adventsgeschäft ist das natürlich wichtig.“

René Piechowiack und seine Tochter Frida auf dem Greifswalder Marktplatz. "Weihnachtsmarkt ist ein Muss", so die 11-Jährige. "Allein schon wegen der Zuckerwatte!" Quelle: Anne Ziebarth

Bei den Passanten der Fußgängerzone sind die Reaktionen geteilt. „Ich würde mir angesichts der Infektionszahlen überlegen, ob ich hingehe“, meint etwa Lara Frese, Studentin der Kommunikationswissenschaften. Ihre Kommilitonin Lea Schneider ergänzt: „Wir haben jetzt schon auf so viel verzichtet. Da fällt der Weihnachtsmarkt auch nicht mehr ins Gewicht.“ Freude hingegen bei Frida Piechowiak aus Grimmen. „ Weihnachtsmarkt ist ein Muss“, sagt die 11-Jährige, die mit ihrem Vater René unterwegs ist. „Allein schon wegen der Zuckerwatte.“

Kein Weihnachtsmarkt in Wieck

Der zweite traditionelle Weihnachtsmarkt Greifswald in Wieck soll voraussichtlich nicht stattfinden. „Angesichts der aktuellen Corona-Bedingungen sieht es derzeit nicht so aus“, informierte der Vorsitzende der Ortsteilvertretung Wieck-Ladebow, Bernd Lieschefsky. „Die Abstandsregeln könnten so nicht eingehalten werden, es ist ja doch recht eng.“ Eine geschmückte Tanne soll es aber auch in Wieck geben. Wie die Tanne von Kindern geschmückt werden kann, soll auf der nächsten OTV-Sitzung geklärt werden.

Von Anne Ziebarth