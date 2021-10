Greifswald: Weinrote Harley-Davidson vor dem Strandbad gestohlen

Greifswald

Ein Motorrad der Marke Harley-Davidson wurde am Samstag vor dem Strandbad Eldena in Greifswald gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das wertvolle Bike, das einem Mann (46) aus Hamburg gehört, in der Zwit zwischen 13.15 und 14 Uhr gestohlen. Es handelt sich um eine Harley Typ: VR1/VRSCA V-ROD,VRSCB V-ROD in der Farbe weinrot mit weinroter Sitzbank. Die Felgen des Krades sind weiß. Der Wert des Motorrades beläuft sich auf rund 30 000 Euro.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ