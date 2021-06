Greifswald: Weiter Zoff um Lärm am Museumshafen

Greifswald

Lärmbelästigung durch laute Musik, überquellende Mülleimer, zerschlagene Glasflaschen, wildes Grillen und Drogenkonsum: Im Greifswalder Museumshafen und in den Credneranlagen nahe des Tierparks geht die Post ab. Das zumindest meinen Anwohner wie Katharina Biller, die seit gut einem Jahr im neu erbauten Hansehof lebt. Mehrfach schon habe sie wegen nächtlicher Ruhestörung die Polizei gerufen. „Mit geöffnetem Fenster zu schlafen, ist unmöglich“, klagt die 78-Jährige am OZ-Telefon. Ihr sei es unverständlich, „wie die Stadt Greifswald einen derart rechtsfreien Raum tolerieren kann und tatenlos zusieht, wie eine hemmungslose, schlecht erzogene Minderheit eine Mehrheit von Bewohnern und Anliegern terrorisiert“.

Die Stadtverwaltung kennt die Problemlage, spricht in einer Stellungnahme von einem „gesteigerten Konfliktpotenzial“. Allein ihr fehlt die Handhabe, um wirksam einzugreifen. Die bestehende Grünanlagensatzung, die für öffentliche Flächen Ge- und Verbote beinhaltet, ist über 20 Jahre alt und taugt nicht dazu, Ruhestörer, Müllverursacher & Co hinlänglich zur Rechenschaft zu ziehen. Deshalb sollte die Satzung neu gefasst werden. Mit dem ersten Entwurf der Verwaltung konnten sich die Kommunalpolitiker jedoch nicht anfreunden. Zu viele Verbote und Reglements. In den Fachgremien wurde hitzig diskutiert, insbesondere über die Rathausvorschläge, das Grillen nur noch auf einem extra herzurichtenden Grillplatz im Museumshafen zuzulassen und Musik nach 22 Uhr zu verbieten.

Debatte geht im Spätsommer weiter

Fraktionen der Bürgerschaft wollten eigene Akzente setzen, warben für Kompromisse und erarbeiteten Änderungsvorschläge für die Satzung, die aber aufgrund der Kurzfristigkeit noch nicht in den Fachgremien diskutiert wurden. Und das Ergebnis? Greifswald wird auch im Sommer keine neuen Rechtsnormen haben! Das umstrittene Thema, das am Montagabend von der Bürgerschaft entschieden werden sollte, flog auf Antrag von Thomas Meyer (Bürgerliste) von der Tagesordnung. „Es kann nicht sein, dass wir hier Ausschussarbeit leisten müssen“, monierte er mit Erfolg.

Heißt: Die Debatte zu Lärm, Müll und anderen Ärgernissen setzt sich fort. Da half auch nicht der öffentliche Appell von Jörg Mostertz, der mit seiner Familie in Nachbarschaft der Credneranlagen wohnt. Während am Nachmittag auf dem Platz noch eine angenehme Atmosphäre herrsche, berichtete er, verändere sich die Stimmung am Abend schlagartig. „In Mengen wird Alkohol konsumiert, auch Haschisch und Marihuana. Der Park ist immer wieder übersät von Joints und Glasflaschen“, schilderte Mostertz und fügte hinzu: „Als Anwohner sind wir darüber nicht amüsiert, sondern betrachten das als Störung unserer Schlafzeiten.“ Als absoluten Tiefpunkt bezeichnete er eine Beobachtung am vorigen Freitag, „als ein Jugendlicher und ein etwa 35-jähriger Mann um 17.30 Uhr gemeinsam und für alle sichtbar in den Credneranlagen Kokain konsumierten“.

„Das“, so SPD-Mann Erik von Malottki, „werden wir auch nicht mit einer neuen Grünanlagensatzung verhindern können.“ Da der Konsum von harten Drogen illegal sei, sei dies ein Thema für die Polizei.

Täglich wird Müll beseitigt

Die Sauberkeit auf öffentlichen Flächen indes gehört zu den Hausaufgaben der Stadt. Wie Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU) berichtete, werde der Museumshafen täglich vom Müll befreit. Von März bis Oktober seien dort werktags zwei, am Sonnabend drei Mitarbeiter tätig, um für Sauberkeit zu sorgen. In der Summe mache das pro Woche rund 26 Arbeitsstunden aus. „An den Sonntagen beauftragen wir externe Dienstleister“, ergänzte die Vizebürgermeisterin. Das koste die Stadt weiteres Geld, betonte sie und richtete daher einen Appell an alle Besucher, am Ende ihres Aufenthaltes die Abfallbehälter zu nutzen.

Also nichts gekonnt? Nicht ganz. Die Grünen in der Bürgerschaft brachten zum Ende der letzten Sitzung vor der Sommerpause doch noch erfolgreich einen Beschlussantrag durch, der das Thema umriss. Selten einmütig verabschiedete das Stadtparlament am Dienstagabend einen Auftrag an die Verwaltung. Der beinhaltet zu prüfen, „welche kurzfristigen Maßnahmen am Museumshafen ergriffen werden können, um Littering vorzubeugen und auf die Beschwerden von Anwohnenden wirksamer einzugehen.“ Littering, klärte Einbringerin Kira Wisnewski auf, „ist der Fachbegriff für Vermüllung des öffentlichen Raums.“

WC-Anlage ist nun öffentlich

Des Weiteren soll nach Wegen gesucht werden, Besucher des Museumshafens nachhaltig zu sensibilisieren, um dem Müllproblem und nächtlicher Ruhestörung vorzubeugen. Auch eine höhere Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, wird von den Antragstellern erwogen. Dem Vorschlag, für den Sommer 2021 eine mobile Sanitäranlage in der Nähe des Hafens aufzustellen, kam die Verwaltung zuvor. Die Stadt habe die dortige private WC-Anlage übernommen, informierte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Ziel sei es, „2022 dort eine größere WC-Anlage zu errichten“, sagte er. Auf Vorschlag der CDU wurde der Prüfantrag auf die Credneranlagen ausgedehnt.

Nach der Sommerpause werden in den Fachgremien die Änderungswünsche der Fraktionen SPD, Die Linke/Tierschutzpartei zum Entwurf der Grünanlagensatzung weiter diskutiert. Dabei geht es ins Detail. So gibt es den Antrag, das von der Stadt beabsichtigte Verbot des Nächtigens in den Grünanlagen zu streichen. Ein anderes Beispiel: Die Stadt wollte den Gebrauch von Musikanlagen/-instrumenten zwischen 22 und 7 Uhr verbieten. Die Politik macht sich dafür stark, nur den „ruhestörenden Gebrauch“ in dieser Zeit zu untersagen. Offen ist auch weiter die Frage, wo gegrillt werden darf.

Wer Ruhe liebt, sollte anderswo wohnen

Grundsätzlich sei für die Verwaltung wichtig, so der Oberbürgermeister, „dass für die Grünanlagen die Spielregeln klar sind. Für die Polizei übrigens auch.“ Es müsse eindeutig geregelt sein, was erlaubt ist und was nicht. Kein Verständnis habe er für Leute, denen das abendliche Geschehen mit fröhlichen Menschen am Museumshafen gänzlich gegen den Strich gehe: „Wenn ich mitten in die Stadt ziehe, weiß ich, dass es da urbanes Leben gibt. Wenn ich das nicht möchte, sollte ich dort nicht hinziehen“, sagte Fassbinder, ohne damit Randalierer in Schutz nehmen zu wollen.

Von Petra Hase