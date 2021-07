Greifswald

Der Bau oder Kauf einer Immobilie ist für die meisten Menschen die größte Investition ihres Lebens. Doch wie viel Haus oder auch Wohnung kann ich mir eigentlich leisten? Mathias Ohl, Filialdirektor der Deutschen Bank in Greifswald, veranschaulicht in drei Fallbeispielen, was mit welchem Einkommen oder Eigenkapital rund um die Hansestadt möglich ist.

1. Fall: Familie will Haus im Greifswalder Umland bauen

Eine junge Familie (jeweils 35 Jahre alt) mit zwei Kindern möchte ein Haus im Greifswalder Umland bauen. Das Grundstück (900 Quadratmeter) befindet sich in Hinrichshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die Wohnfläche soll 160 Quadratmeter betragen.

Die Eltern verdienen monatlich zusammen 4500 Euro und haben ein Kindergeld von 438 Euro zur Verfügung. Ihr Einkommen beträgt insgesamt also 4938 Euro pro Monat. Davon geben sie regelmäßig 3240 Euro – inklusive der aktuellen Mietbelastung von 850 Euro – aus.

Diese Kosten kommen nun auf die Familie zu:

Kaufpreis des Grundstücks: 150 000 Euro

150 000 Euro Baukosten für das Haus: 320 000 Euro

320 000 Euro Nebenkosten (zum Beispiel für Notar): 23 000 Euro

23 000 Euro Gesamtkosten: 493 000 Euro

Vorhanden ist ein Eigenkapital von 73 000 Euro – und die Familie will Eigenleistungen in Höhe von 20 000 Euro erbringen, also einige Arbeiten im Haus selbst umsetzen. Bleibt ein Kreditbedarf von 400 000 Euro. Bei einer Laufzeit von 30 Jahren müsste die Familie laut Ohl monatlich ungefähr 1450 Euro plus 400 Euro Nebenkosten zahlen.

2. Fall: Familie kauft gebrauchtes Haus in Greifswald

Im zweiten Fallbeispiel plant eine junge Familie (30 und 32 Jahre alt) mit einem Kind, ein bereits bestehendes Reihenhaus in der Südlichen Mühlenvorstadt in Greifswald zu kaufen. Das Haus hat eine Wohnfläche von 110 Quadratmetern und verfügt über ein Grundstück von 200 Quadratmetern.

Die Eltern verdienen monatlich zusammen 4200 Euro und haben ein Kindergeld von 219 Euro zur Verfügung. Das ergibt ein Einkommen von insgesamt 4419 Euro pro Monat. Die Familie gibt 2700 Euro davon regelmäßig aus. Ihre aktuelle Miete ist dort schon enthalten.

Diese Kosten kommen nun auf die Familie zu:

Kaufpreis des Hauses: 280 000 Euro

280 000 Euro Sanierungskosten: 70 000 Euro

70 000 Euro Nebenkosten: 23 000 Euro

23 000 Euro Gesamtkosten: 373 000 Euro

Vorhanden ist ein Eigenkapital von 33 000 Euro. Bleibt ein Kreditbedarf von 340 000 Euro. Bei einer Laufzeit von 35 Jahren müsste die Familie laut Ohl 1050 Euro zahlen. Hinzu kommen ungefähr 280 Euro für die Nebenkosten im neuen Haus.

3. Fall: Ehepaar kauft Eigentumswohnung in Rostock

Im dritten Fallbeispiel möchte ein Ehepaar (40 und 39 Jahre alt) ohne Kinder eine Eigentumswohnung in der Greifswalder Fleischervorstadt kaufen. Es handelt sich um eine Wohnung, Baujahr 2012, mit einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern.

Die beiden verdienen zusammen rund 5000 Euro im Monat. Davon geben sie die Hälfte, 2500 Euro, regelmäßig aus. Ihre aktuelle Miete ist darin enthalten.

Diese Kosten kommen nun auf das Ehepaar zu:

Kaufpreis der Wohnung: 280 000 Euro

280 000 Euro Nebenkosten: 33 000 Euro

33 000 Euro Gesamtkosten: 313 000 Euro

Das Ehepaar hat ein Eigenkapital von 63 000 Euro zur Verfügung. Bleibt ein Kreditbedarf von 250 000 Euro. Bei einer Laufzeit von 25 Jahren müssten die beiden laut Ohl ungefähr 1000 Euro im Monat zahlen. 220 Euro Nebenkosten kommen hinzu.

Von Pauline Rabe