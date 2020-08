Greifswald

Preisvorteile beim Museumsbesuch, ein Rabatt beim Brötchenkauf oder beim Mietwagen: Am 15. August geht nach langer Ankündigungsphase und coronabedingter Verzögerung die landesweit geltende Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern an den Start. Bereits seit dem Frühjahr können Ehrenamtler sie beantragen, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr für das Gemeinwohl engagieren.

Allerdings ist die Angebotspalette der Vergünstigungen für Karteninhaber noch recht mau. Im gesamten Land fanden sich gerade einmal rund 50 Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen, die bereit sind, Rabatte zu gewähren. In der Hansestadt Greifswald gibt es gar nur fünf Partner, wie die Karte auf der Internetseite der Ehrenamtskarte verrät.

Darunter befinden sich mit Europcar und Sixt zwei Autovermietungen, aber auch das Freizeitbad, eine Einrichtung der Stadtwerke Greifswald. Auf Standardeintrittspreise gewährt das Haus Ehrenamtlern, die demnächst eine Bonuskarte vorlegen, 20 Prozent Rabatt für das Bad oder Bad mit Sauna. „Wir schätzen sehr das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder und unterstützen diese nach Kräften bei zahlreichen Projekten und Initiativen“, erklärt Unternehmenssprecherin Steffi Borkmann zur Motivation, Partner der Ehrenamtskarte zu werden.

Hansestadt will Finanzierung geklärt haben

Auch die Greifenfleisch GmbH ist mit von der Partie, bietet einen zehnprozentigen Rabatt auf Einkäufe im Werksladen an der Wolgaster Straße. Die gleiche Vergünstigung offerieren die Mecklenburger Backstuben in der Knopfstraße. Und damit hat es sich dann auch schon. Haben Greifswalder Firmen oder Freizeiteinrichtungen keine Lust, ehrenamtliches Engagement zu honorieren? Warum gehen städtische Freizeit- und Kultureinrichtungen nicht beispielhaft voran?

„Für die Stadt ist bislang unklar, wer die Ermäßigungen finanziert. Wir hatten daher Kontakt mit dem Land aufgenommen, um das zu klären. Doch bisher blieb uns das Land die Antwort schuldig“, sagt Pressesprecherin Andrea Reimann auf OZ-Anfrage. Mit anderen Worten: Die Stadt selbst hat zurzeit keine Veranlassung, etwaige Vergünstigungen zu schultern. Das tut sie bereits für Einrichtungen, die Inhabern des städtischen Kultur- und Sozialpasses (KuS) Rabatte gewähren.

Dazu zählen zum Beispiel die Kunstwerkstätten, das St. Spiritus, der Tierpark, das Pommersche Landesmuseum und die Stadtbibliothek. Die Zielgruppe ist hier aber eine andere, der KuS soll in erster Linie Bedürftigen, Familien mit vielen Kindern, Azubis, Studenten oder Alleinerziehenden die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Gastronomie soll auch mitmachen

Monika Neumann, beim Sozialministerium in Schwerin Koordinatorin der Ehrenamtskarte, räumt auf OZ-Anfrage ein, dass es bislang wenig Angebote für Bonuskarteninhaber gebe. Andere Städte, wie etwa Stralsund mit sieben Angeboten, seien nicht viel besser aufgestellt als Greifswald. Selbst Rostock verzeichnet aktuell nur 20 Vergünstigungen, Schwerin 26. „Wir stecken noch in den Kinderschuhen“, sagt Neumann und baut darauf, dass sich perspektivisch weitere Unternehmen, Vereine oder Einrichtungen zum Mitmachen bereiterklären.

Wer kann die Ehrenamtskarte MV erhalten? Ehrenamtler, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche bzw. 250 Stunden im Jahr engagieren und dies während der letzten drei Jahre kontinuierlich getan haben, können eine Karte beantragen. Sie müssen mindestens 14 Jahre alt sein, in MV wohnen und sich freiwillig und ohne Bezahlung für das Gemeinwohl einsetzen. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren müssen sich mindestens ein Jahr lang engagiert haben. Auch Übungsleiter in Vereinen sowie Menschen, die sich politisch in Gremien engagieren und eine Aufwandsentschädigung beziehen, können einen Antrag stellen. Dabei gibt es jedoch Grenzen, die im Einkommenssteuergesetz festgeschrieben sind: Für die sogenannte Übungsleiterpauschale sind das 2400 Euro pro Jahr, für die Ehrenamtspauschale 720 Euro. Die Geltungsdauer der Ehrenamtskarte MV beträgt grundsätzlich drei Jahre, für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren ein Jahr.

Der Partnerakquise komme große Bedeutung zu. „Wir haben deshalb auch eine Agentur beauftragt, die sich darum kümmert“, sagt Neumann. Doch aufgrund der Corona-Krise sei das Bemühen ins Stocken geraten. „So haben wir beispielsweise bei unserer Suche nach Partnern die Hotellerie und Gastronomie erst einmal ausgeklammert, da die Branche eh schon große Probleme hat“, sagt sie. Langfristig sei aber geplant, diese Betriebe mit ins Boot zu holen. Zudem setze man auf die Unterstützung der Mitmachzentralen vor Ort.

Nahverkehrsangebot wäre super

Die sind allerdings in erster Linie dazu da, die Anträge von Ehrenamtlern entgegenzunehmen – persönlich oder digital. An die 50 Anträge aus dem gesamten Landkreis seien bislang eingegangen, so Anja Eberts von der Mitmachzentrale Vorpommern-Greifswald, die beim Bürgerhafen Greifswald ansässig ist. „Bei den Antragstellern handelt es sich größtenteils um die klassischen Ehrenämter freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Rettungsdienste“, sagt sie.

Vereinsvorstände müssten die Anträge zunächst bestätigen. Dann seien sie auf die Einhaltung der Zugangsvoraussetzungen zu prüfen. „Dazu kontaktiere ich dann höhere Instanzen“, sagt Eberts. Die Ehrenamtskarte als eine Art von Anerkennungskultur halte sie persönlich für sehr gut, es sei ein Signal. Doch bei den Unterstützungsmöglichkeiten gebe es noch viel Luft nach oben. Wünschenswert wäre ihrer Meinung nach eine Vergünstigung im öffentlichen Personennahverkehr. „Denn Ehrenamt muss man sich auch leisten können“, sagt Eberts.

Gerade im ländlichen Raum gebe es oft weite Wege. Doch regionale und lokale Anbieter im Nahverkehr zusammenzuführen, sei schwer. Dennoch: „Landesweit freie Fahrt für Ehrenamtler wäre eine echte Vergünstigung“, so Anja Eberts. Was nicht bedeute, dass andere Offerten weniger wert seien. Im Gegenteil: Jedes Angebot zähle – auch das vom Nagelstudio um die Ecke.

Von Petra Hase