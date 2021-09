Greifswald

Wer von Stralsund oder der Steinbeckervorstadt aus in die Innenstadt fährt, kann das ab Mittwoch, 29. September, wieder über die Steinbeckerstraße tun. Die Strecke ist laut Angaben der Stadtverwaltung stadteinwärts wieder freigegeben, nachdem dort ein Teil der Kreuzung erneuert wurde. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen müssten jedoch weiterhin die Umleitung um den Hansering und die Loefflerstraße nutzen.

Fußweg wieder frei

Die erste Etappe der Bauarbeiten für den Hansering sei geschafft, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In der Stralsunder Straße könne zudem ab Mittwoch der Verkehr in beide Richtungen wieder ohne Ampel rollen. In Kürze werde auch der Gehweg in der Steinbeckerstraße entlang des Restaurants „Zur Sonne“ freigegeben, allerdings vorerst mit einer provisorischen Oberflächenbefestigung.

Lesen Sie auch Greifswalder Citylauf in Eldena: Gelungene Alternative mit 700 Läufern

Ortsumgehung für langsame Fahrzeuge

Fußgänger müssen sich zum Ende der Woche darauf einstellen, dass der Gehweg zwischen der Schützenstraße und der Kuhstraße gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert werde.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ortsumgehung vom Abzweig Neuenkirchen bis zur Abfahrt Gützkower Landstraße dürfe noch bis Ende des Monats von langsam fahrenden Kraftfahrzeugen mit weniger als 60 Stundenkilometern genutzt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Von OZ