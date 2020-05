Greifswald: Wer hat schon einen Kuckuck gehört?

Greifswald

Haben Sie schon Ihren ersten Kuckuck gehört? Pünktlich Ende April oder Anfang Mai kommt der Kuckuck bei uns wieder aus seinem afrikanischen Winterquartier an. Sie sollten also sicherheitshalber einige Münzen in der Tasche bereit halten, schließlich heißt es in einem Sprichwort „Wer beim ersten Kuckusruf Geld in der Tasche hat, dem geht es das ganze Jahr nicht aus.“ Die Greifswalder Landschaftsökologin Juliane Brasch beschäftigt sich in ihrem Projekt „Artenschwund ist ungesund“ mit der lokalen Biodiversität, und der Notwendigkeit des aktiven Naturschutzes.

Kuckuck wird immer seltener

„Insgesamt wird der Ruf des Kuckucks immer seltener, da sein Lebensraum zunehmend verloren geht. Dem Kuckuck wird außerdem seine Termintreue bei der Rückkehr häufig zum Verhängnis“, teilt Brasch in einer Mitteilung mit. „Er ist ja auf die Vogelarten angewiesen, bei denen er seine Eier ins Nest legt. Bei uns ist dies meist der Teichrohrsänger, weitere Wirtsvögel sind Hausrotschwanz, Rotkehlchen, oder Bachstelze.“ Würden diese aber jedoch auf Grund der klimatischen Veränderungen früher brüten, käme der Kuckuck als Langstreckenzieher zu spät, um noch ein passendes Nest, das noch am Anfang der Brut ist, für seine Eier zu finden.

Anzeige

Klimaschutz hilft auch dem Kuckuck

„Solche Probleme mit der Synchronisierung von Abläufen in der Natur auf Grund des Klimawandels gibt es häufiger in der Natur, nicht nur beim Kuckuck. Diesen Schwierigkeiten für die Artenvielfalt können wir durch Klimaschutz entgegentreten“, erklärt sie. „Sie könnten dem Kuckuck also helfen, indem Sie öfter mal Fahrrad statt Auto fahren oder die jetzt nicht gemachten Flugreisen nicht alle nachholen.“ Andere Möglichkeiten, etwas für den Kuckuck tun tun, sind der Erhalt artenreicher und vielfältiger Lebensräume. „Wo dieser z.B. durch Monokulturen oder den Bau von Infrastruktur verschwindet, haben die Vögel es zusätzlich schwer. Der Pestizideinsatz wirkt sich negativ auf den Bestand aus, da dem Kuckuck als Insektenfresser zunehmend die Nahrung fehlt“, so Juliane Brasch.

Weitere OZ+ Artikel

Beobachtungen in der Datenbank eintragen

Beobachtungen des Kuckucks kann man in der Naturdatenbank www.naturgucker.de eingeben. Außerdem findet an diesem Wochenende die „Stunde der Gartenvögel“ des Nabu statt. Näheres finden Sie unter: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/index.html

Von OZ