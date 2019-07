Greifswald

Sie heißen Mimi, Muschi, Matze oder womöglich ganz anders – die Kätzchen, denen der Tierschutzbund ein zeitweises Zuhause bietet. In diesen Tagen ist die Unterkunft voll belegt. Mehr noch: Da das Tierschutzhaus in der Grimmer Straße an seine Kapazitätsgrenzen gelangt ist, sind weitere 70 Katzen (!) zur Betreuung in Pflegestellen untergebracht. „So viele waren es noch nie“, erzählt Leiterin Corinne Massow, die froh ist, dass sich immer wieder Leute bereit erklären, eine Samtpfote aufzunehmen. Der Verein stellt dann für diese Zeit Futter, Streu, Ausrüstung zur Verfügung und bezahlt die Tierarztkosten. Noch besser wäre, es würden sich neue Besitzer finden. Oder die alten – wie etwa im Fall einer Kätzin, die am 15. Juni auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums „Gleis vier“ gefunden wurde. Vielleicht war sie heimlich mit zum Einkaufen gefahren? Sie ist getigert, kastriert, sehr zutraulich und vermisst ihren Besitzer ganz schrecklich, wie ihr Blick verrät. Wer sie vermisst: Corinne Massow ist unter 0157-83522119 zu erreichen.

Petra Hase