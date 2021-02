Greifswald: Werkzeug in Höhe von 8000 Euro von Baustelle gestohlen

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch die Baustelle des neuen Rewe-Marktes in der Greifswalder Hans-Beimler-Straße heimgesucht – und dort Werkzeug in Höhe von 8000 Euro gestohlen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung.