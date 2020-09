Greifswald

Diebe haben auf einer Baustelle in der Hansestadt Greifswald elektronisches Werkzeug gestohlen. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Anklam am Donnerstag mitteilte, muss sich der Einbruch im Zeitraum vom 9. September, 16.15 Uhr, bis zum 10. September, 7 Uhr, ereignet haben. Die Täter haben auf dem Baustellengelände in der Prokofjewstraße laut Polizei einen Schaden von etwa 1300 Euro verursacht.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Greifswald (Telefon 03834 / 54 00) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ/dl