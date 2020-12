Greifswald: Wie die Stadt das nächste Glatteis bekämpfen will

Greifswald

Der Greifswalder Winterdienst ist auf Schnee und Eis vorbereitet. „Die Materiallager sind gefüllt, die Technik ist einsatzbereit, der Dienstplan für die Mitarbeiter steht“, informierte der technische Leiter des Bauhofs, Uwe Adam. Der Bauhof lagere 240 Tonnen Salz in einem Silo. Zusätzlich stünden rund 300 Tonnen Salz in so genannten Big Bags bereit. Hinzu kämen 300 Tonnen Sand und 20 Tonnen Granulat für den Boulevard.

28 Mitarbeiter sollen sich in zwei Schichten um den Winterdienst kümmern. Bei starkem Frost und Schneefall könnten weitere hinzugezogen werden, so Adam. Auf dem Riems hat die Stadt den Winterdienst wieder an eine private Firma übertragen, in Friedrichshagen wird der Schnee durch eine Fremdfirma geräumt, das Streuen hier übernimmt die Stadt. Insgesamt sind im Tourenplan der Stadt 189 Kilometer Straße und 50 Kilometer Geh- und Radwege aufgenommen. Für verkehrsberuhigte Straßen und Anliegerstraßen seien die Anwohner und Eigentümer selbst verantwortlich, stellte die Stadt klar.

