Greifswald: Wie geht es mit dem Jugendzentrum Labyrinth weiter?

Die Mitglieder des Issa e. V. (Initiative für sozialpädagogische und soziokulturelle Arbeit) sind sauer und klagen über schlechte Informationspolitik der Verwaltung. Der Verein betreibt noch bis zum Jahresende das Kinder- und Jugendhaus Labyrinth in der Gorki-Straße, danach soll das Haus an einen anderen Träger übergeben werden. In die Entscheidung wird der „alte“ Trägerverein allerdings nicht einbezogen. „Wir erfahren ja nicht mal, wer der bevorzugte Träger der Verwaltung ist“, moniert Rainer Laudan vom Issa e. V.

Tatsächlich fand die erste Informationen über die Bewertung der Verwaltung im nichtöffentlichen Sitzungsteil der Ortsteilvertretung Schönwalde II statt. „Zur Wahl stehen unseres Wissens nach drei mögliche Träger“, so Laudan. „Der Internationale Bund, der Arbeiter-Samariter-Bund und der Kinderschutzbund. Wir hätten sehr gerne gewusst, welchen Träger die Verwaltung favorisiert. Schließlich haben wir das Labyrinth fast 29 Jahre betrieben.“

Bedenken gegenüber einem der Bewerber

Das offene Kinder- und Jugendhaus Labyrinth benötigt einen neuen Betreiber. Ein Banner mit dem Schriftzug "Labyrinth" hängt an einer Wand des Begegnungszentrums "Schwalbe" in Schönwalde II. Quelle: Christopher Gottschalk

Man würde sich nicht herausnehmen wollen, in die Entscheidung einzugreifen, hätte aber Bedenken gegenüber einem der Träger. „Der Kinderschutzbund hat seinen Schwerpunkt auf dem Angebot des Kinder- und Jugendtelefons. Bisher ist diese Einrichtung in der Lise-Meitner-Straße untergebracht“, beschreibt Laudan. „Wir haben die Sorge, dass es zu einem Raumbedarf im Labyrinth kommt und das bisherige Angebot nicht mehr aufrechterhalten werden kann. In unserem Konzept war explizit die Vermietung von Räumlichkeiten enthalten. Bisher wurden Räume zum Beispiel für Seniorensportgruppen, für den Stadtteiltreff, für Theatervorführungen und vieles andere genutzt.“

Doch die Verwaltung will sich nicht in die Karten gucken lassen, eine Beteiligung des Vorgängervereins sei bei so einem Vorgang einfach nicht vorgesehen. „Die Vergabe des Betriebs ist an einen Mietvertrag mit der Stadt Greifswald geknüpft. Die Prüfung der Interessenbekundungen und die Erarbeitung des Verwaltungsvorschlages obliegt damit ebenfalls der Stadt“, informiert Pressesprecherin Andrea Reimann. Der Issa e.V. habe die Möglichkeit gehabt, Einsicht in das pädagogische Konzept und die Vorschläge zur Weiterentwicklung des Hauses zu nehmen. „Die endgültige Entscheidung über den neuen Träger hat aber die Bürgerschaft zu treffen“, so Reimann.

Wer wird der neue Arbeitgeber für die Sozialarbeiter?

Im November soll die Bürgerschaft über den neuen Betreiber entscheiden. Quelle: Christopher Gottschalk

Noch etwas anderes treibt die Vereinsmitglieder um: „Wir möchten natürlich wissen, wer der neue Arbeitgeber unserer drei Sozialarbeiter und der Raumkoordinatorin wird“, so Ricarda Bent, die für den Verein ehrenamtlich als Schatzmeisterin arbeitet. „Wir wissen, dass die Mitarbeiter übernommen werden, aber nicht, von wem.“ Der Verein Issa hatte sich in diesem Jahr schweren Herzens dazu entschlossen, die Trägerschaft des Labyrinths abzugeben.

Die Verwaltung möchte die Vereinsmitglieder beruhigen: „Alle drei Bewerber haben zugesichert, das Angebot im Labyrinth zunächst aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen des Hauses weiter zu entwickeln“, betont Greifswalds Pressesprecherin Andrea Reimann. „Ideen zur Belebung und Weiterentwicklung oder auch Veränderung der Angebote nach Evaluierung waren ausdrücklich erwünscht.“ Die Hansestadt Greifswald und die Ortsteilvertretung Schönwalde II seien der Auffassung, dass das Haus noch wesentliche Potenziale bietet, die für die Hauptzielgruppe, Kinder und Jugendliche, aber auch für die Bevölkerung des Ortsteils von Interesse sein könnten.

Die Bürgerschaft soll am 4. November 2019 entscheiden, ob sie dem Vorschlag der Verwaltung für einen neuen Träger zustimmt.

Von Anne Ziebarth