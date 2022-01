Greifswald

Wo eine große Rosskastanie stehen sollte, sehen Besucher nur noch einen Stumpf. Er zeigt in Richtung eines Zaunes, der den Friedhof in Wieck von einem Graben und etwa zwei Meter entfernten Wohnhäusern und den Innenhöfen trennt. Auf dem Gelände der Bugenhagenkirche stürzte der Baum am 17. Januar bei einem Sturm um. Verletzt wurde zwar niemand, nur eine Mauer eines nahe liegenden Grundstücks beschädigt. Aber die Sorge im Ortsteil ist groß, dass womöglich wieder ein Baum stürzt. Das Problem: Die Eichen und Kastanien in der Baumreihe sehen von außen gesund aus, haben im Inneren aber womöglich massive Schäden.

Maria Köpnick vom Baumgutachterbüro Baumfuchs aus Demmin kennt solche Situationen. Mitte der Woche nahm sie mit zwei Kollegen die verbliebenen Bäume entlang des Grabens, der außen um das Kirchen- und Friedhofsgelände verläuft, in Augenschein. „Weitere Bäume auf dem Friedhof haben einen Fäulnisbefall. Die Ausprägung lässt sich aber nur mit genaueren Untersuchungen feststellen“, sagt die Fachfrau.

Die Rosskastanie, die durch den Sturm umkippte, war vermutlich durch den Brandkrustenpilz zerfressen worden. Er ist wohl nicht nur bei diesem Baum durch beschädigte Wurzeln eingedrungen, die ihre Schäden erlitten, als vor etwa 30 Jahren der Graben angelegt wurde. Wer den Auftrag gab oder die unsachgemäßen Arbeiten durchführte – das ist heute unklar. „Die holzzersetzenden Pilze brauchen Jahre und Jahrzehnte, um sich durch die gesunden Wurzeln zu fressen. Dann erwischt es uns eiskalt, wenn der Schaden zu groß geworden ist.“ Bauherren müssten darauf achten, nicht zu nah an den Wurzeln Arbeiten durchzuführen.

Die Bugenhagengemeinde Wieck-Eldena habe regelmäßig Baumschauen- und pflege durchgeführt, sagt Pastor Johann Riedel. „Wir sind dankbar, dass bei diesem Baumsturz niemand verletzt wurde“, sagt er. Die Kirchengemeinde werde prüfen, was mit den anderen Bäumen passiert. Sie sind teilweise über 130 Jahre alt.

Im schlimmsten Fall müssen mehrere mit Genehmigung der Naturschutzbehörde entfernt werden. Bei dem Friedhof handle es sich um ein Denkmalschutzensemble, sagt eine Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Doch wie findet man heraus, ob Bäume akut sturzgefährdet sind? Man wartet auf den nächsten starken Wind. Bei Windstärke 6 könne man mit zwei Sensoren feststellen, wie anfällig der Baum ist, erklärt Baumgutachter Robert Köpnick. Windstärke 6: Das entspricht 39 bis 49 Stundenkilometern, selbst starke Äste bewegen sich. Der „Treemotion Sensor“ werde dafür unten am Stamm und in einer Höhe von 2,20 Metern angebracht und misst so die Schwingungen. Danach steht fest, ob weitere Bäume in Wieck sturzgefährdet sind.

