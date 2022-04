Greifswald Wieck besticht mit lecker Hering, Seemannsknoten und 

Greifswald

Der Duft frisch gebratener Heringe paart sich mit salziger Seeluft, als die Wiecker Fischer am Sonnabendvormittag ihren siebten Fischmarkt am Kai des idyllischen Fischerdorfes eröffnen. Auf Kundschaft mit Appetit brauchen sie nicht lange zu warten. Ruckzuck bildet sich eine Schlange, die bis in den späten Nachmittag kaum abreißt. Das kleine maritime Fest am Rande der Stadt mit regionalen Erzeugern und Akteuren am Mitmachstationen – ein Saisonstart nach Maß. Etwa 2500 Besucher kommen im laufe des Tages.

Nach Einschätzung der Veranstalter kamen im Laufe des Tages etwa 2500 Gäste.

„Wir merken, dass viele Menschen genau dies vermisst haben: Angebote unter freiem Himmel, dazu leckere Spezialitäten aus der Region. Bereits am Vormittag bummelten an die 600 Gäste übers Festgelände“, sagt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH. Sein Team hatte gemeinsam mit dem Tourismusverband Vorpommern und dutzenden Partnern zu diesem 2. Maritimen Saisonauftakt geladen. Die erste Veranstaltung dieser Art 2019 war ein grandioser Erfolg, musste coronabedingt aber drei Jahre auf eine Fortsetzung warten.

Genuss unter blauem Himmel

„Sehr schön, dass wieder so etwas stattfindet. Es gefällt uns sehr. Wir haben uns hier schon etliche Dinge an den Ständen angeschaut, nehmen nachher mindestens noch Honig mit“, sagt die Greifswalderin Monika Michalowsky. Gemeinsam mit ihrem Mann Erfried hatte sie sich zum Mittag wie Hunderte andere für heißen Fisch aus der Pfanne entschieden. Für die beiden purer Genuss unter blauem Himmel.

Die Fischer Ulrich Drews (63) und Jan Henning (51) kamen mit dem Braten der Heringe und des Zanderfilets in der Hütte am Kai kaum nach. Arbeit im Akkord, aber auch viel Freude aufgrund der großen Resonanz. Ihr Handwerk ist in MV vom Aussterben bedroht. Drastisch gekürzte Fangquoten veranlassen immer mehr Fischer, ihren Beruf an den Nagel zu hängen. „Geld verdienen können wir mit dem Fischen nicht mehr.

Kein Wunder, dass sich kein Nachwuchs findet. Wer will schon etwas anfangen, für das es keine Zukunft gibt“, sinniert Drews beim Hantieren mit dem Pfannenwender. Er habe die Fischerei von der Pike auf gelernt und sei dann 25 Jahre lang mit seinem Schwiegervater Winfried Breitsprecher hinaus gefahren. „Ein Wiecker Original, hier im Dorf vor fast 91 Jahren geboren. Immer an der frischen Luft und viel Fisch gegessen“, kommentiert Drews dessen langes Leben mit herzhaftem Lachen.

Tolle Produkte zum Verschenken

Während Björn Michalak, Chef der Fischereigenossenschaft, kaum mit dem Aufbacken der Fischbrötchen nachkommt, bummelt Petra Kasel mit ihrem Mann Uwe von Stand zu Stand. „Wir haben in der OSTSEE-ZEITUNG von der heutigen Veranstaltung erfahren und sind deshalb hier, treffen Bekannte und kaufen das eine oder andere Produkt. Es gibt tolle Sachen, auch zum Verschenken. Wir lassen unser Geld lieber hier als anderswo“, sagt die Greifswalderin.

Silke Biedenweg von der „Inselmühle Usedom“ freut sich darüber. Hat sie ihr doch ein Geschenkeset Senf verkaufen können. „Unser Highlight ist Tutower Senf, den wir jetzt in unserer Manufaktur produzieren. Aber auch die anderen Senfsorten gehen gut, ebenso die verschiedenen Gewürzöle oder Aufstriche“, verrät die Mitarbeiterin des 2020 gegründeten Betriebs. Der zähle mittlerweile 27 Beschäftigte.

Kunsthandwerk aus Stellnetzen

Gleich nebenan hat Antje Hübner ihren Stand mit Fischereidesign aufgebaut: Ein Sammelsurium von unikaten Anhängern, Armbändern und anderen Schmuckstücken aus Stellnetzen. „Mein Vater Paul Hübner war einer der letzten Stralsunder Fischer. Er besitzt noch ein Riesenlager mit altem Material, aus dem wir nun Kunsthandwerk fertigen“, erzählt die junge Frau. Ihr „Fischuppen“ in Kloster auf Hiddensee laufe in der Saison sehr gut. Das Handgemachte komme aber auch auf Märkten wie in Wieck an.

Julia Müßig braucht nicht lange zu suchen, bis sie für sich etwas gefunden hat: „Ich bin total positiv von Wieck und dem Angebot hier, mache gerade Kurzurlaub“, schwärmt die 35-jährige Mutter aus dem Panketal. „Der erste ganz für mich allein.“ Sie wolle ein Wochenende neue Kraft für ihre zwei und vier Jahre alten Knirpse schöpfen.

Seemannsknoten leicht gemacht

Auch Mathias Moschner kommt aus der Ferne – allerdings gezielt zum Fest. Seit der Mann aus dem brandenburgischen Guben mit seiner Frau Angela 2012 das erste Mal als Mitsegler an Bord der „Greif“ ging, hat ihn dass Segelschulschiff nicht mehr losgelassen. „Seither unternehmen wir mindestens einmal jährlich einen Törn“, sagt der 63-Jährige. Als Mitglied des Fördervereins Rahsegler „Greif“ packt er jedes Mal beim Ab- und Auftakeln der Schonerbrigg an und fiebert jetzt dem nahenden Werftaufenthalt des Schiffes entgegen. In Kürze beginnt dessen Komplettsanierung. Deshalb gibt es zum maritimen Saisonstart auch kein „open ship“. Crew und Mitstreiter behelfen sich mit Aktionen an Land: Spleißen, Kompasskunde, Seekarten lesen, Leinenzielwurf...

Moschner beispielsweise weiht Gäste in die Geheimnisse der Seemannsknoten ein. Ann-Christin Wienrich (19) und Quang Thong Thai (22), Studierende der Uni Greifswald, versuchen sich darin. Den Tag in Wieck bezeichnen sie als gelungen, bedauern jedoch sehr den Ausfall des Treidelns.

Treideln leider abgesagt

Vom Museumshafen nach Wieck sollte der Topsegelschoner „Weisse Düne“ am Nachmittag nur mit Manneskraft gezogen werden. Ganz so, wie es früher einmal für Schiffe üblich war. Doch Sturmböen veranlassten Kapitänin Jane Bothe schweren Herzens, das beliebte Spektakel aus Sicherheitsgründen abzusagen. Eine Schiffstour konnte, wer wollte, trotzdem erleben: Kapitän Jens Wermter unternahm mit der „Breege“ Boddenfahrten. Auch die Tuchmacherei von Sebastian Hentschel, die Crew des Seglers Ondina und das Kultursegelboot „nau“ mit seinen „to-go“-Gedichten bereicherten das Festgeschehen.

Von Petra Hase