Greifswald Wieck lädt zu frischem Fisch aus der Pfanne

Greifswald

Sonne, ein paar Wolken, aber auch kräftige Sturmböen: Bilderbuchwetter zum maritimen Saisonauftakt in Greifswald Wieck. Kaum begrüßte Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH, am Sonnabendmorgen die ersten Gäste am Kai der Wiecker Fischereigenossenschaft, standen die ersten auch schon Schlange für einen frischen Hering aus der Pfanne.

Das siebte Mal veranstalteten die ortsansässigen Fischer nun schon ihren Fischmarkt, das zweite Mal in Kombination mit den Akteuren des Tourismusverbandes Vorpommern sowie Erzeugern regionaler Produkte, darunter auch Kunsthandwerker. Essen, etwas Warmes trinken, Mitbrinsel einkaufen, eine Schifffahrt mit der „Breege“ auf dem Bodden unternehmen und anschließend noch neue Fertigkeiten erwerben: Vor dem Segelschulschiff „Greif“ auf der Nordseite des Rycks haben die Schiffscrew und Mitglieder der Fördervereins Rahsegler „Greif“ viele Mitmachstände aufgebaut. Ob Knoten- oder Kompasskunde, Seekarten lesen, Seilwerfen oder Knatterschiffe fahren lassen – Kinder und Erwachsene haben dort gleichermaßen Spaß. Das Fest endet gegen 17 Uhr.

Auch vor der „Greif“ gibt es etliche Angebote zum Mitmachen. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase