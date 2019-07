Greifswald

Bei einem Zusammenstoß einer Motorsegelyacht mit der Klappbrücke im Greifswalder Stadtteil Wieck sind am Freitag gegen 13 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Wasserschutzpolizei am Sonnabend mitteilte, lief die Yacht bei der Brückenpassage aus dem Ruder und prallte mit dem hinteren Teil des Mastes an den geöffneten Teil der Holländerbrücke.

Dadurch brach die Mastspitze ab und stürzte auf das Achterdeck. Zwei Personen wurden durch herabstürzende Teile verletzt und kamen ins Uni-Klinikum Greifswald. Nach einer ersten Begutachtung entstand an der Brücke offensichtlich kein Schaden. Eine genauere Prüfung soll laut Wasserschutzpolizei in den kommenden Tagen erfolgen.

OZ