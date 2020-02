Greifswald: Yachts mit dem Y weiter auf Erfolgskurs

Greifswald

Leicht, schnell, luxuriös und jetzt auch noch preisgekrönt: Die vom Greifswalder Bootsbauer Michael Schmidt und seinem Team entwickelte Marke YYacht darf sich über eine hochkarätige Auszeichnung freuen. Das britische Wallpaper-Magazin, das unter Architekten und Designern weltweit als „Bibel des zeitgenössischen Geschmacks“ gilt, verlieh der Segelyacht Y7 „Bella“ einen seiner prestigeträchtigen Design Awards – und zwar in der Kategorie „Kabine“. Schmidt beauftragte mit der Innenausstattung das Kopenhagener Unternehmen Norm Architects und konstatiert nun: „Mit der Auswahl eines Designbüros, das frische Akzente ins Yachting einbringt, scheinen wir nicht ganz falsch gelegen zu haben.“

Eine Schmidt-Yacht der Reihe Y7 . Quelle: www.nico-krauss.de

Dieser Erfolg ist aber nur ein Mosaikstein in der Geschichte des noch jungen Unternehmens. Erst 2016 gegründet, verbucht die Michael Schmidt Yacht GmbH (MSY) laut Geschäftsführer Dirk Zademack im Jahr einen Umsatz von rund fünf Millionen Euro. „Doch zurzeit sind wir dabei, ihn zu verdoppeln“, sagt er. Heißt: Es könnte für die kleine Werft mit ihren 25 Mitarbeitern kaum besser laufen. Die Auftragslage sei ausgezeichnet. In den vergangenen drei Jahren seien zwölf Schiffe verkauft worden. Mit dreien davon habe die Werft sogar Motoryacht-Eigner zum Segeln „konvertiert“. Und das gegen den Trend: Denn Motoryachten dominierten immer stärker den Markt, bei Booten über 24 Meter liege ihr Anteil bei 94 Prozent. „Aber auch in unserer Branche beginnt ein Umdenken“, sagt Zademack, der im August 2019 die Geschäftsführung übernahm. Diesel und Klimaschutz – das passe für immer mehr Segler nicht zusammen. Sie seien an einem nachhaltigeren Luxuskonsum interessiert. Und diesen Wünschen versuche MSY zu entsprechen, auch mit heimischen Rohstoffen, die veredelt würden. Teakholz etwa sei out.

Kunden sind erfolgreiche Mittelständler

Dabei wollte Schmidt, der 2011 seine Anteile an der von ihm einst gegründeten Greifswalder HanseYachts AG verkaufte, sich schon vor Jahren zur Ruhe setzen. Aber als passionierter Regattasegler kann der mittlerweile 71-Jährige den Bootsbau einfach nicht lassen. Aufgrund der erfolglosen Suche nach einer privaten Yacht hob er damals mal eben so sein neues Unternehmen aus der Taufe, ließ für vier Millionen Euro im Seehafen Ladebow eine moderne Produktionsstätte errichten und wartet seither Jahr für Jahr mit einem neuen Modell auf. War es anfangs die 24 Meter lange „ Brenta 80“, mit der das Unternehmen in Cannes, Genua und Miami trumpfte, sind es seit 2019 die schnellen Boote der Y-Reihe. „Im März 2019 ist die erste Bella fertig geworden. Derzeit arbeiten wir an der vierten Yacht dieser 70-er Serie“, sagt Zademack. 70-er steht für 70 Fuß – das sind gut 21 Meter. Aufgrund ihres Carbonrumpfes seien die Luxusboote verhältnismäßig leicht. „Schaffen es andere Yachten dieser Länge auf etwa 45 bis 50 Tonnen, wiegen unsere durch den Einsatz von Kohlenstofffasern und leichten, nachwachsenden Hölzern aus der Region gerade mal 30 Tonnen. Das macht sie sehr schnell, auch bei wenig Wind“, verdeutlicht der 46-jährige Wirtschaftsingenieur.

Geschäftsführer Dirk Zademack in der Produktionshalle. Quelle: Petra Hase

Diese Entwicklung hat ihren Preis: Ein Schiff der Serie koste locker 1,8 bis 2,5 Millionen Euro. Und wer es größer mag, müsse schon mal das Zwei- bis Dreifache berappen. Gerade werde die erste Y8 mit 24 Metern erbaut. Und auf der Internationalen Wassersportmesse „Boot“ in Düsseldorf sei die erste Yacht der Klasse Y9 mit einer Länge von 27,40 Metern verkauft worden. „Zu unserer Klientel gehören erfolgreiche Mittelständler“, sagt Zademack. Segler aus Ländern des Mittelmeers, aber auch den USA oder Deutschland, „die noch Werte haben und Handarbeit schätzen.“

Rümpfe werden in Polen gefertigt

Handarbeit, wie sie Mirko Ihlenfeld leistet. Der Tischler gehört seit September 2016 zum Unternehmen und fühlt sich wohl. Der Lohn stimme, das Arbeitsklima im kleinen Team auch. Ein Team, das zwar Fachkräfte sucht, aber nicht immens wachsen soll. Denn: „Vier, fünf Schiffe pro Jahr – mehr wollen wir nicht fertigen“, sagt Zademack, der im vorigen Jahr mit seiner Frau und den vier Kindern von Hamburg nach Greifswald zog. Für die Fertigung der Luxusboote, deren Rümpfe in Polen von einem Kooperationspartner produziert werden, sei der Standort am Hafen Ladebow ideal: Die Yachten würden nach der Endfertigung direkt zu Wasser gelassen. Nur die digitale Infrastruktur koste Nerven. Schnelles Internet, problemlose IT-Telefonie? Fehlanzeige.

Nichtsdestotrotz investiere MSY weiter in den Standort. „Gerade haben wir unsere Bühne erweitert, um Produktionsfläche für die Möbel zu schaffen“, nennt Dirk Zademack ein Beispiel. Zudem entwickle der Betrieb immer wieder selbst kleine Bauteile und Prototypen, arbeite an den vorhandenen Baureihen, um den Yachten noch mehr Schliff zu geben. Der Erfolg gibt ihnen recht.

Von Petra Hase