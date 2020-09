Greifswald

Lennart Hilber löst in seiner Freizeit gern Kriminalfälle. Meistens beschränken sich diese allerdings auf Brettspiele. In der vergangenen Woche deckte der Zehnjährige allerdings einen besonderen Fall auf: den seines gestohlenen Fahrrads. Ein Sprichwort sagt, dass nicht jeder Held einen Umhang trägt. Das trifft allemal auf den zehnjährigen Greifswalder zu. Denn er schnappte den mutmaßlichen Dieb seines Fahrrads höchstpersönlich.

Dabei handelt er nicht nur couragiert, sondern hat auch alles richtig gemacht, wie die Polizei sagt. Dazu später mehr. Zunächst zu dem Moment, als Lennart sein erstes „Erwachsenen“-Fahrrad bekommen hat. Im Frühjahr dieses Jahres kauften ihm seine Eltern ein gebrauchtes Mountainbike der Marke KTM für 250 Euro über Ebay-Kleinanzeigen. Lennart war darauf sehr stolz, auch wenn der Sattel nach ganz unten gestellt werden musste, damit er überhaupt an die Pedale kommt.

Über einen Kilometer folgte Lennart dem mutmaßlichen Dieb

Ende August übernachtete der Zehnjährige bei seinen Großeltern in der Südstadt. Am Vormittag bemerkten diese, dass das Mountainbike, das angeschlossen vor der Haustür stand, verschwunden war. „Ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe erst gedacht, dass Opa vielleicht vergessen hat, dass er das Fahrrad in den Keller gestellt hat“, erinnert sich der Fünftklässler. Doch schnell war klar: Das Fahrrad wurde gestohlen.

Lennarts Mutter Julia Hilbich meldete den Diebstahl der Polizei. Die Wochen vergingen. In der Zwischenzeit erhielt die Familie das Geld von der Versicherung für den Diebstahl erstattet. Fall abgeschlossen – zunächst. Denn am vergangenen Donnerstag, Lennart war gerade mit seinem alten Kinderfahrrad auf dem Weg zur Schule, kam ihm ein Mann auf einem Fahrrad entgegen, das genau so aussah wie sein gestohlenes Rad.

„Ich bin dann einfach hinterher gefahren. An der Ampel habe ich gesehen, dass der Sattel leicht beschädigt war. Das war bei meinem Fahrrad genauso.“ Über einen Kilometer folgte Lennart dem augenscheinlichen Dieb, bis dieser stoppte und das Fahrrad in einem Hausflur abstellte. Lennart radelte eilig zurück nach Hause und erwischte seine Mutter noch rechtzeitig, die gerade einige Erledigungen tätigen wollte.

Beschuldigter war vor Ort anwesend

„Als ich ihn gesehen habe, habe ich mich erst mal gefragt, warum er nicht in der Schule ist. Als er mir dann alles erzählte, habe ich noch mehrmals gefragt, ob er sich ganz sicher ist. Ich habe dann bei der Schule angerufen und gesagt, dass er später kommt“, sagt Julia Hilbich. Gemeinsam mit dem Sohn ging es zur Polizeistation. Diese wiederum schickten zwei Beamte zu dem Haus des Beschuldigten. Auch Mutter und Sohn fuhren gemeinsam zu dem Ort, an dem Lennart sein Fahrrad zuletzt gesehen hat. „Er ging dann voraus und hat die Haustür einfach aufgemacht“, sagt Mutter Julia und lächelt stolz. Und da stand sein Fahrrad.

Der Abgleich der Rahmennummer gab Gewissheit: Tatsächlich handelte es sich um das Fahrrad von Lennart. Womit keiner gerechnet hatte: Der mutmaßliche Täter kam auch noch um die Ecke. „Der Beschuldigte wurde daraufhin durch die Polizei angesprochen und belehrt, auch eine Beschuldigtenvernehmung fand statt“, erklärt Katrin Kleedehn, Sprecherin der Polizeiinspektion Anklam, und fügt hinzu: „ Lennart hat sich in diesem Fall vollkommen richtig verhalten. Es war gut, dass er sich nicht auf eigene Faust der Sache annahm, sondern die Polizei für alle weiteren Maßnahmen benachrichtigte.“

Lennart hat genau richtig gehandelt, sagt Katrin Kleedehn, Sprecherin der Polizeiinspektion in Anklam. Quelle: Hannes Ewert

Mutter: „Er sah nicht wie ein Gangster aus“

Aufgrund des laufenden Verfahrens wollte sich die Polizei nicht dazu äußern, ob der Tatverdächtige das Fahrrad tatsächlich gestohlen hat oder es vielleicht sogar von einer dritten Person gekauft hat. „Er sah nicht wie ein Gangster aus“, sagt Julia Hilber, „sondern eher wie ein Azubi, der vielleicht die Gelegenheit einfach genutzt hat.“ Dennoch mache es die Mutter von drei Kindern noch immer sprachlos, wie jemand einem Zehnjährigen das Fahrrad stehlen kann. „Auch wenn er vielleicht nicht wissen konnte, dass das Fahrrad einem Kind gehört.“

Nachdem das Mountainbike zunächst von der Polizei mitgenommen wurde, konnte Lennart sein Fahrrad am Montag wieder im Empfang nehmen. Das ausgezahlte Geld ging an die Versicherung zurück. Nun will die Familie ein neues Fahrradschloss kaufen. „Ich habe schon vorher gesagt, dass das alte Schloss nicht gut ist“, gibt Lennart zu bedenken. Auch wenn der Schüler detektivisches Gespür bewiesen hat. Später möchte er entweder Paläontologe oder Chemiker werden. „Vielleicht auch Sänger.“ Fall abgeschlossen.

