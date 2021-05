Greifswald: Zirkusclown arbeitet jetzt im Corona-Testzentrum

Greifswald

Ein Clown ohne Publikum ist wie ein Sommer ohne Sonne: Möglich, aber doch würde etwas fehlen. Holger Pautz trägt an diesem Nachmittag Sneakers, statt wie sonst übergroße Clownsschuhe. In nicht mal einer halben Stunde beginnt seine Schicht im Testzentrum.

Am Vortag, erzählt er mit einem Lächeln, stand er noch mit seiner Drehorgel vor der BDH-Klinik. Während einige Mitarbeiter im Innenhof tanzten, lieferte er schwungvolle Klänge und schmetterte im Anzug die passenden Lieder. Einer der wenigen Auftritte in den vergangenen Monaten.

Die Kulturbranche leidet seit Beginn der Pandemie. Konzerte, Theaterstücke, Lesungen und Tanzaufführungen waren nur in wenigen Ausnahmen und unter strengen Auflagen möglich. Der Berufsclown, Zauberkünstler und Puppenspieler Holger Pautz ist einer von vielen Kulturschaffenden, der eine Zwangspause einlegen musste.

Statt sich selbst auf der Bühne bei einem Zaubertrick einen Nagel in die Nase zu schieben, steckt er nun Stäbchen in die Nasen fremder Menschen und hat seine Kostüme gegen einen Schutzanzug getauscht. „Zweimal hatte ich diese Schicht schon. Ansonsten kümmere ich mich um die Wartenden im Check-in-Bereich oder trage die Testergebnisse ein“, erklärt Pautz seine neuen Tätigkeiten. Die Arbeit habe er zum einen aus finanziellen Gründen angenommen, sagt der 27-Jährige.

Da wären die Mietkosten für die Halle am Greifswalder Stadtrand, in der Hunderte Requisiten lagern, die der Künstler für seine Auftritte benötigt. „Das Auto muss finanziert werden, der Hund muss zum Tierarzt. Von irgendetwas muss man eben leben. Hartz 4 kommt für mich nicht infrage“, sagt Pautz. Zum anderen ist er nun wieder unter Leuten und hat eine Aufgabe – auch wenn es eine ganz andere ist als seine Berufung.

Trotz Corona: Arrangement in einem Freizeitpark klappte

Bereits als Kind schwärmte Pautz für die Magie, bekam im Alter von sechs Jahren seinen ersten Zauberkasten. Von da an stand für ihn fest, was er später einmal werden will. Den Eltern zuliebe absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Vor sieben Jahren wechselte er in die Selbstständigkeit, verzauberte die Greifswalder als der „Great Pautzinger“ oder brachte als „Clown Hollino“ Kinder zum Lachen. Doch vor über einem Jahr war Schluss damit. „Ein Teil meines Traumes steht seither still“, sagt Pautz.

Das vergangene Jahr war für ihn wie eine endlose Berg- und Talfahrt. Sein größter Traum, als Künstler ein festes Arrangement für eine Saison in einem Freizeitpark zu bekommen, stand auf dem Spiel. Doch es klappte. Über die Sommermonate arbeitete Pautz im Kurpfalz-Park Wachenheim in der Nähe von Mannheim. „Es war großartig. Ich hatte zwei Shows am Tag. Zwischendurch bin ich mit meinem kleinen Auto durch den Park gefahren und habe Luftballontiere für die Kinder aufgepustet. Corona war aber immer im Hinterkopf, weil wir auf Abstände achten und nach den Shows alles desinfizieren mussten.“

Unterstützung von kleinen und großen Fans

Nachdem er vom Kurpfalz-Park wieder in die Hansestadt zurückkehrte, versuchte Pautz Anfang dieses Jahres einen Teil seiner Shows ins Internet zu verlegen. Er stellte verschiedene Puppenspiele online: „Aber das funktioniert ohne die Resonanz des Publikums nicht. Ich denke mir zwar vorher eine Geschichte aus, aber ich improvisiere je nachdem, wie die Kinder auf die Figuren reagieren.“ Fehlender Applaus, sagt Pautz, sei wie ein Herz, das nicht richtig durchblutet wird.

Vor der Pandemie hatte der Künstler im Jahr rund 130 Auftritte und konnte von den Gagen gut leben. Die Wintermonate waren für ihn eine besonders schwierige Zeit, berichtet er. Vor allem die Ungewissheit, wann es überhaupt weitergehen kann, setzte ihm zu: „Ich habe sogar überlegt, meine Selbstständigkeit aufzugeben.“ Enorme Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten kam von seinen kleinen und großen Fans, berichtet Pautz: „Dafür bin ich sehr dankbar.“

Die Arbeit im Testzentrum gebe ihm zusätzlich wieder Zuversicht: „Mich haben tatsächlich auch schon ein paar Leute als Clown Hollino erkannt. Ich versuche, die Menschen beim Check-in auch ein bisschen zu unterhalten, wenn sich die Möglichkeit ergibt.“ Was er sich für die Zukunft wünscht? „Dass ich bald wieder auf der Bühne stehen und die Menschen verzaubern kann.“

Von Christin Lachmann