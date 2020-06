Greifswald

Die Coronakrise bringt neue Herausforderungen für die Neurorehabilitation. „Wir wissen nichts“, verdeutlicht Prof. Thomas Platz. Er ist Ärztlicher Direktor Forschung der Greifswalder BDH-Klinik und Leiter der Arbeitsgruppe Neurorehabilitation der Unimedizin Greifswald. Unter seiner Leitung will die deutsche Fachgesellschaft Neurorehabilitation nun Daten zu den bisher aufgetreten Fällen sammeln, um mit Kollegen Leitlinien für die bestmögliche Behandlung zu entwickeln. Über 30 Einrichtungen in Deutschland sind beteiligt. Zustimmen müssen noch die Datenschützer.

Dass intensivmedizinisch behandelte Covid 19-Patienten Folgeschäden wie bestimmte Muskelleiden bekommen können oder auch Schlaganfälle verursacht werden, ist bereits bekannt. „Drohende Behinderungen können durch Neurorehabilitation reduziert oder verhindert werden“, ist der Neurologe überzeugt. Darum müssten Forschungsergebnisse schnell kommuniziert werden, um sie weltweit für die Behandlung nutzbar zu machen. Dafür wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Platz steht für einen ganzheitlichen Ansatz. „ Neurorehabilitation ist Teamarbeit“, sagt er. Alle Experten vom Arzt über Psychologen und Physiotherapeuten bis zu Logopäden sind gefragt.

Erste ausschließlich digitale Veranstaltung im Kolleg

Über erste Erkenntnisse und Perspektiven der Covid 19-Behandlung berichtet Thomas Platz am 17. Juni um 18 Uhr im Greifswalder Krupp Kolleg zum Auftakt der vierten Sommerschule Neurorehabilitation. Es wird die erste Veranstaltung im Krupp Kolleg nach der Corona-Pause und sie läuft komplett digital. Das könnte ein Erfolgsmodell sein. „Als wir das bekannt gegeben haben, stieg die Teilnehmerzahl von 50 auf 75 an“, berichtet Sebastian Jatzke vom Organisationsteam. Niemand muss reisen. Die Teilnehmer und Referenten kommen aus den deutschsprachigen Ländern. Genutzt wird das Video-Kommunikationssystem Zoom. Das Kolleg hat 500 Lizenzen für potenzielle Teilnehmer erworben.

Experten aus Corona-Hotspots berichten

Beim Vortrag von Thomas Platz können Fragen schriftlich gestellt werden, Krupp-Kolleg-Geschäftsführer Dr. Christian Suhm moderiert. Zugeschaltet und von Thomas Platz interviewt werden vor der Antwortrunde zwei Experten, die bereits große Erfahrungen gesammelt haben. Erstens ist das Prof. Klaus Jahn aus Bad Aibling im Kreis Rosenheim, einem Corona-Hotspot. Zweitens kommt Dr. Bettina Pfausler von der Uni Innsbruck zu Wort – der Tiroler Skiort wurde als „Quelle“ zahlreicher Infektionen traurig berühmt.

Prof. Thomas Platz am Rednerpult im Krupp Kolleg. Die Sommerschule Neurorehabilitation wird komplett digital durchgeführt Quelle: Eckhard Oberdörfer

Praxisempfehlungen für alle Krankheitsbilder

Die Sommerschule von Mittwoch bis Samstag knüpft an die ersten drei an. So werden Praxisempfehlungen unter anderem zur Rehabilitation der Motorik, Sprache, Emotion, aber auch zur Behandlung von Bewusstseinsstörungen, des Schluckens und der Atmung gegeben. „Wir freuen uns, dass wir mit Prof. Platz einen so renommierten und international vernetzten Experten für die Sommerschule gewinnen konnten“, sagt Christian Suhm. Die nächste Sommerschule 2022 ist schon geplant, aber zumindest teilweise wieder als Präsenzveranstaltung.

