Greifswald

„Gemeinsam für Greifwald – Zusammen gegen Corona“: Unter diesem Motto veranstalten verschiedene Institutionen und Einrichtung der Hansestadt am Sonnabend ab 14.30 Uhr auf dem Greifswalder Markplatz einen Aktionstag. Kernthema der Veranstaltung ist die Corona-Schutzimpfung.

Mit Fachvorträgen von Vertretern der Greifswalder Unimedizin, des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) sowie des neuen Helmholtz Institutes for One Health (HIOH) solle mit wissenschaftlich basierten Informationen über Covid-19 aufgeklärt werden, heißt es in der Ankündigung. Zudem wird es verschiedene Redebeiträge von Vertretern der Kulturbranche und Kirchen geben.

OB über Demos: „Kein Format für konstruktive Gespräche“

Aus Sicht von Andreas Pieper, Veranstalter der Montagsdemonstration in Greifswald, bei denen seit mehreren Wochen Hunderte Menschen gegen die Impfung und Maßnahmen protestieren, fehle jedoch ein entscheidender Punkt bei der Aktion: nämlich der Austausch mit impfskeptischen Menschen. Solch einem Austausch schien auch Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) nicht abgeneigt.

Rückblick: Auf den Kundgebungen wurde kritisiert, dass der Oberbürgermeister nicht als Redner auftritt. Organisator Andreas Pieper lud Fassbinder daraufhin ein, auf der Demonstration zu sprechen. Fassbinder antwortete, dass die Kundgebungen „in keiner Weise ein geeignetes Format für konstruktive Gespräche oder einen inhaltlichen Austausch“ seien und er die Einladung deshalb nicht annehmen werde.

Allerdings erklärte Fassbinder im gleichem Atemzug auch, dass er durchaus an einem Austausch interessiert sei. In seiner Antwort hieß es: „Stadt, Universität, Universitätsmedizin und Kirchen erarbeiten zurzeit gemeinsam geeignete Gesprächsangebote, Dialoge und Aktionen, die ein gegenseitiges Verständnis befördern können.“

Pieper bot sich als Redner für die impfskeptische Position an

Damit bezog sich Fassbinder auf die nun am Sonnabend stattfindende Informationsveranstaltung. Pieper kritisiert, dass diese Aktion von impfskeptischen Menschen und Maßnahmenkritikern als einseitige und reine Impfwerbeaktion wahrgenommen werde, „wo kritischer Diskurs auf Augenhöhe unerwünscht ist“, wie er Fassbinder schriftlich mitteilte (E-Mail liegt der Lokalredaktion vor). Bereits vorab bot Pieper an, als Redner auf der Veranstaltung aufzutreten, um die „wissenschaftlich-impfskeptische Position zu vertreten“. Dieses Angebot wiederholte er erneut.

Gesprächsangebote und Impfaktion

Die bislang geplante Rednerliste der Info-Veranstaltung ist prominent besetzt. Neben Fassbinder und der Uni-Rektorin Katharina Riedel, die den Aktionstag eröffnen, wird auch Vorpommerns Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) erwartet. In einem separaten Zelt wird es Gesprächsangebote geben, während im Rathaus eine Impfaktion ohne Termin stattfindet. Außerdem gilt der Aktionstag als Auftaktveranstaltung für eine Plakataktion. Ab Ende des Monats werden Pro-Impf-Plakate über die Hansestadt verteilt an Litfaßsäulen und Bushaltestellen zu sehen sein.

Die Veranstaltung findet unter der 3G-Regelung statt. Das bedeutet, dass die Besucher entweder geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Zudem wird gebeten, dass sich auch geimpfte und genesene Besucher vorab testen oder testen lassen. Zudem gelten Maskenpflicht und Abstandsregelungen. Das vollständige Programm finden Sie auf www.uni-greifswald.de.

Von chl