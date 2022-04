Greifswald: Zwei Varianten für neues Liniennetz – welche soll es werden?

Greifswald

Einiges steht bereits fest: Geht der Verkehrsbetrieb Greifswald demnächst mit einem überarbeiteten Busliniennetz an den Start, werden Routen optimiert, neue Haltestellen gebaut, die Anschlüsse an den Bahnverkehr verbessert und Ladebow, das Klinikum, die Klosterruine Eldena sowie das Werftgelände von Hanseyachts ans Netz angebunden.

All dies waren Wünsche von Greifswaldern. Geäußert in einer ersten Bürgerbefragung Anfang des Jahres, nachdem die Hansestadt das Planungsbüro Verkehrsconsult Dresden-Berlin GmbH mit der Überarbeitung des in die Jahre gekommenen Liniennetzes beauftragt hatte. Viele andere Details indes befinden sich noch im Fluss. Das Gute daran: Greifswalder können ein weiteres Mal mitentscheiden, wohin die Reise geht. Sprich: wo entlang und wie oft der Bus künftig fahren soll. Übernächste Woche findet eine zweite Öffentlichkeitsbeteiligung zum Thema statt – sowohl in Präsenz als auch digital. Die Planung ist so weit vorangeschritten, dass jetzt zwei Varianten des künftigen Liniennetzes zur Diskussion stehen. Entscheiden wird am Ende die Bürgerschaft. Doch was macht nun die Unterschiede der beiden Entwürfe aus?

Greifswald soll ein neues Busliniennetz erhalten. Dies ist Variante 1. Alle Vorschläge sind auf der Internetseite der Stadt einsehbar. Quelle: OZ-Grafik: Arno Zill

Details der Variante 1

„Variante 1 ist praktisch als Achsennetz eine Fortschreibung des bestehenden Angebots“, verdeutlicht Henrik Umnus, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Greifswald. Das Tochterunternehmen der Stadtwerke war eng in die Überlegungen der Planer eingebunden. Der Entwurf beinhaltet fünf Linien, von denen die Linien 1 bis 4 im Zeitraum von 5 bis 21 Uhr im 20-Minuten-Takt mit großen Bussen fahren sollen. Wenige Direktverbindungen erfordern mehr Umstiege. Die Linien 1 und 2 entsprechen größtenteils der heutigen Linienführung mit einigen Ergänzungen wie etwa der Anbindung des Uniklinikums. Linie 3 nach Schönwalde enthält unter anderem eine Tangentialverbindung vom Ostseeviertel zum Elisenpark, Linie 4 eine direkte Anbindung von Schönwalde II zur Innenstadt und eine von Wieck nach Schönwalde II. Linie 5 soll mit Kleinbussen (13-Sitzer) im 40-Minuten-Takt bedient werden und die Feldstraße (Landratsamt) mit der Innenstadt und dem Neuen Friedhof sowie dem Gewerbegebiet Ziegelhof und Hanseyachts verbinden.

Variante 2 des Liniennetzes. Quelle: OZ-Grafik: Arno Zill

Variante 2 mit vielen Verästelungen

Die Variante 2 hingegen – von den Verkehrsplanern als Verästelungsnetz bezeichnet – enthält mit ihren acht Buslinien im Vergleich zum heutigen Netz eine ganze Reihe von Neuerungen. „Der Vorschlag konzentriert sich auf mehr Direktverbindungen im 30-Minuten-Takt“, so Umnus. Klingt zunächst nachteilig, „führt aber durch die Überlagerung mehrerer Linien zu einem dichten 15-Minuten-Takt“, sagt er. Beispiel Linie 10, die ähnlich der heutigen Linie 1 ist. Sie soll vom ZOB zum Stadtrandviertel über Bahnhof Süd weiter nach Schönwalde I führen, von dort zum Elisenpark, zum Ostseeviertel und weiter zum Elisenhain. Diese Direktverbindung war auch eine der Bürgerforderungen.

Die Linien 21, 22, 41 und 42 indes entsprechen zusammengenommen grob der jetzigen Linie 2, verbinden unter anderem auf direktem Wege die Innenstadt mit Schönwalde II beziehungsweise die Innenstadt mit Wieck, was ebenfalls Wunsch von Stammfahrgästen ist. Mit der Linie 30 könnten unter anderem das Freizeitbad/Volksstadion eine direkte Anbindung erhalten. Bei den Linien 51 /52 werden wiederum das Landratsamt, der Neue Friedhof und der Ziegelhof angebunden.

Das Liniennetz der Verkehrsbetriebe Greifswald wird komplett überarbeitet. Noch ist nicht entschieden, wie welche Linien künftig fahren. Quelle: Christopher Gottschalk

Bedarfsbus und Spätbus

Egal, welches Liniennetz es am Ende wird, soll es künftig in Greifswald einen On-Demand-Verkehr geben – den „Bus auf Bestellung“ für die Ortsteile Friedrichshagen, Wieck/Ladebow, Groß Schönwalde und Stadtsiedlung/Industriegebiet im Zeitraum von 6 bis 24 Uhr. Ziel sei es, die Fahrten innerhalb von 15 Minuten nach Eingang der Bestellung per Handy-App oder Anruf bereitzustellen. Ab 21 Uhr soll dieser Bedarfsbus auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden.

Ergebnisse der OZ-Umfrage. Quelle: OZ/Arno Zill.

Außerdem schlagen die Planer vor, zwischen 21 und 24 Uhr sowie zwischen 4 und 5 Uhr morgens im 30-Minuten-Takt eine Spätlinie einzuführen: Sie soll von der Innenstadt nach Schönwalde bzw. von der Innenstadt zum Ostseeviertel fahren.

Planer stellen Ideen vor

Henrik Umnus bezeichnet die Variante 2 als „sehr innovativ“, ohne der Bürgerbeteiligung vorgreifen zu wollen. Angesichts der erheblichen Zunahme an Fahrplankilometern rechnet er mit einem Bedarf von vier zusätzlichen Bussen und je nach Taktung der Linien zwölf bis 15 zusätzlichen Busfahrern. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 40 Busfahrer. Umnus ist gespannt, welche Variante das Rennen macht.

Schon jetzt können Interessenten die beiden Entwürfe auf der Internetseite der Stadt einsehen. Zudem liegen sie im Stadthaus, im Begegnungszentrum Schwalbe und im Quartiersbüro Schönwalde aus. Am 25. April um 14 Uhr stellen die Planer die Varianten in einer Präsenzveranstaltung in der Schwalbe (Maxim-Gorki-Straße 1) vor. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten (E-Mail: Liniennetz@greifswald.de oder Telefon: 8536-4234). Alternativ dazu werden die Entwürfe am 26. April um 17.30 Uhr online vorgestellt (Zugangslink gibt es nach Interessenbekundung per E-Mail).

Von Petra Hase