Erfolg für Greifswald: Die Universitäts- und Hansestadt ist als Finalist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 geehrt worden. Die Stiftung des Wettbewerbs würdigt die Bemühungen der Kommune mit einer Urkunde, die seit Dienstag das Rathaus ziert.

Greifswald hatte es im Sommer in der Kategorie der mittelgroßen Städte ins Finale für den Nachhaltigkeitspreis 2021 geschafft – gemeinsam mit Gera ( Thüringen) und Neukirchen-Vluyn ( Nordrhein-Westfalen). Als Sieger wurde schließlich Buxtehude in Niedersachsen gekürt.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder : Wir sind stolz

Nichtsdestotrotz ist die Freude in Greifswald groß. „Wir sind sehr stolz, dass wir zu den Finalisten gehören. Nach dem Umweltpreises des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern von 2019 für zwei Greifswalder Projekte ist dies die nächste große Auszeichnung für die Stadt“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. In der Begründung für die Nominierung Greifswalds als Finalist für den Nachhaltigkeitspreis 2021 heißt es: „Die Stadt versteht sich als innovatives Regional- und Kulturzentrum und strebt für die Bürger eine größtmögliche Lebensqualität und Gesundheit bei gleichzeitigem Umwelt- und Klimaschutz an.“

Dafür engagiert sich die Kommune bereits seit Jahren. So ist Greifswald Masterplan-Kommune im Projekt „Masterplan 100 % Klimaschutz“. Die Stadt setzt bei Gebäuden die Kriterien des nachhaltigen Bauens um und engagiert sich innerhalb der Greifswalder Agrarinitiative für eine nachhaltigere Landwirtschaft und Landnutzung.

Greifswald traut sich erneute Teilnahme 2022 zu

In dem Zusammenhang verweist Stefan Fassbinder darauf, dass die Kommune in den letzten Monaten mit einer neuen Richtlinie für nachhaltige Beschaffung für die Stadtverwaltung, dem direkt und fair gehandelten Stadtkaffee sowie dem Ausbau der E-Mobilität weiter vorangekommen sei. „Wir trauen uns deswegen zu, beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 erneut ins Rennen zu gehen“, so der Oberbürgermeister.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit acht Wettbewerben und über 1000 Bewerbern gilt der Preis als größter seiner Art in Europa.

