Die gesamte Wiecker Südmole muss den Wassersportlern vorbehalten bleiben, sagt Dirk-Carsten Mahlitz, der Vorsitzende des Greifswalder Stadtsportbundes. Damit stellt er sich hinter die gleichlautende Forderung der drei Greifswalder Seglervereine und der Kanuten.

Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist an der Südmole aktiv. Sie will auf dem Gelände unter Einbeziehung der alten Badeanstalt ein überregionales Schulungszentrum schaffen. Unterstützung für die Nutzung der gesamten Südmole als Wassersportzentrum kommt von den Eltern der Kinder der gemeinsamen Jugendabteilung der Seglervereine sowie zumindest der CDU. Die Mehrheit der Parteien will erst darüber diskutieren.

Ablehnung weiterer Gaststätten und Pensionen

Die Planungen der Stadt gehen bislang davon aus, direkt am Ryck eine öffentliche Promenade mit Ansiedlungsmöglichkeiten für Gaststätten und eine Pension zu schaffen. So steht es im Entwurf des Masterplans für die Stadtteile an der Dänischen Wiek. Er wird in den Ausschüssen in der nächsten Woche diskutiert und soll letztendlich noch 2019 von der Bürgerschaft beschlossen werden.

Die Ryckmündung, links die Nord- und rechts die Südmole Quelle: eob

„Die Vereine brauchen Platz für den Kinder- und Jugendsport sowie Projekte und Meisterschaften“, begründet Mahlitz. Natürlich dürfe das Gelände nicht eingezäunt werden. Auch müsse der Gang bis zur Molenspitze für jedermann ebenso wie „Wassersportgucken“ möglich sein. „Ob ein Vereinshaus gebaut und eventuell zur Erzielung von Einnahmen vermietet wird, müssen die Vereine entscheiden.“ Auch über mögliche Ess- und Imbissangebote sollten die Vereine entscheiden.

Mit Verabschiedung des Masterplans könnte eine schier unendliche Geschichte ihr Ende nehmen. Denn die Idee eines Segelzentrums ist inzwischen etwa drei Jahrzehnte alt – erst nach der Wende wurde der Bereich bis zur Südmole für jedermann zugänglich. Vorher hatte hier die Gesellschaft für Sport und Technik der DDR (GST) das Sagen, der Träger der Marineschule in Wieck, deren Schiffe – wie die „ Wilhelm Pieck“ (heute Greif) – das See- und Tauchsportzentrum übernahm.

Pläne für Hafendorf Wieck mit 250 Ferienwohnungen

Seitdem wird geplant und werden Studien erarbeitet. 1991 legte die Puerto Ventura Management GmbH von Uli Hübner eine Projektstudie für das „ Hafendorf Wieck in Verbindung mit der Nutzung des See- und Tauchsportzentrums“ vor. Er sah allerbeste Chancen für ein Hafendorf. Greifswald verfüge mit der „Dänischen Wiek, dem Greifswalder und dem Rügischen Bodden sowie dem Strelasund“ über ein Hausrevier, das „alleine schon seinesgleichen sucht.“ 225 Liegeplätze, ein neues Hafenbecken Richtung Strandbad, ein Hotel, 150 bis 250 Eigentumswohnungen sollten entstehen. Hübner dachte groß, gebaut wurde nicht.

So sah sie aus: die Vision eines Rostockers für Wiecks Südmole 2010. Quelle: Repro Peter Binder

1993 bewarb sich die gerade gegründete gemeinsame Jugendabteilung der Seglervereine um die Mitnutzung des alten Strandbades für einen Sommerliege- und -sattelplatz für Jollen. Das sei alternativlos, wenn sich die Jugendsegler weiter entwickeln wollten, hieß es schon damals. Benötigt würden ein Schwimmsteg und die Möglichkeit, vorhandene Gebäude mitzubenutzen.

1995 geisterte wieder die Idee einer Marina in diesem Bereich durch Greifswald. Aber Jugendsport müsse Vorrang vor Kommerz haben, so die Segler. Dem folgte die Stadt grundsätzlich.

Die Vision: Segeln und Rudern als Schulsport

Vor 20 Jahren stellte Senator Jürgen Drenckhahn (Neues Forum, dann Bündnisgrüne) die Konzeption für die künftige Seesportmetropole Greifswald vor. Drenckhahn schwebte ein über Privatinvestoren zu errichtender Yachthafen mit 200 bis 250 Plätzen plus Hafendorf mit diversen Einrichtungen, wie einer Shanty-Kneipe, vor. Die Marina-Vision an der Südmole wurde schließlich Richtung Ladebow verlagert. Die Realisierung dieser Marina zwischen Seehafen und „Utkiek“ blieb trotz wohltönender Ankündigungen in den Anfängen stecken. Aktuell ist sie Teil des Entwurfs des Masterplans für die Ortsteile an der Dänischen Wiek.

Die Gebäude der 1915 gebauten Badeanstalt auf der Wiecker Südmole Quelle: eob

Die Jugendsegler sollten laut Senator ihren Sport vor dem damals noch nicht vorhandenen Deich ausüben können. Ein Sperrwerk gab es noch nicht. Zu Drenckhahns Vision gehörte die Ausrichtung großer Meisterschaften und damit die Errichtung nötiger Baulichkeiten. In der Nähe der Südmole sollte ein Regattaturm entstehen. Der Senator wollte sogar maritimen Sport als Pflichtfach an den Schulen einführen. Rudern, Kanu, Segeln, aber auch Tauchen und Surfen sollten im Angebot sein.

Greifswald sollte die maritime Stadt Nummer eins werden

2000 nahm die Bürgerschaft das vom Uniprofessor Wilhelm Steingrube erarbeitete maritime Grobkonzept für die gesamte Stadt mit all seinen interessanten Ideen zustimmend zur Kenntnis. Der Leitsatz: „ Greifswald ist die maritime Stadt an der südlichen Ostseeküste.“

2002 unternahmen die Jugendsegler einen neuen Vorstoß für ein Jollenzentrum am alten Strandbad. An der Südmole mit direktem Zugang zur Dänischen Wiek sollte vor dem Hintergrund des Sperrwerkbaus und der zunehmenden Nutzung des Ryck die Segelausbildung angesiedelt werden. Dort könnten die gemeinsame Jugendabteilung der drei Seglervereine, die Uni mit ihrem Sportinstitut und das maritime Jugenddorf Platz finden, das 2003 an den Start ging. Das schlug Steingrube vor.

Nach Sperrwerkbau wird Segelzentrum an der Südmole noch wichtiger

Ein Jahr später legte der langjährige Vorsitzende des Greifswalder Museumshafenvereins, Volker Pesch, als Inhaber der Firma Projektentwicklung und Marketing ein Konzept für ein Segelzentrum an der Südmole Richtung Strandbad Eldena vor. Er bezog Vereine, die seit 2004 aktive Segelschule, Uni und das Majuwi ein. Pesch griff die vorliegenden Ideen auf. Das Ziel: eine gemeinsame Strategie der gemeinnützigen und privaten Anbieter für bessere Bedingungen des Jugendsegelns. Dafür komme wegen des Sperrwerkbaus nur der an die Südmole angrenzende Teil des Strandbades in Betracht. „Das ist seit vielen Jahren geplant und auch den Akteuren zugesichert.“

Der Bereich hinter dem Sperrwerk ist gar nicht so groß Quelle: privat

Bernt Petschaelis hat die Entwicklung als Sport- und dann als Schulverwaltungs- und Sportamtsleiter bis zur Pensionierung 2013 verfolgt. „Seit etwa 20 Jahren wird den Seglern und Kanuten erklärt, dass der Bereich zwischen Ryckmündung und Klappbrücke wegen des zunehmenden Bootsverkehrs für den Kinder- und Jugendsport kaum noch geeignet ist“, erinnert er. „Durch den Bau des Sperrwerks wurde das Problem noch größer.“ Immer wieder sei insbesondere den Seglern versprochen worden, dass sie nach Fertigstellung des Sperrwerks das Gelände der alten Badeanstalt nutzen können. Zu der gehörte die Südmole, an der der zugehörige Sprungturm stand. „Welchen Wert haben Absichtserklärungen der Verwaltung, wenn das jetzt nicht mehr gelten soll?“

46. Greifswalder Boddenetappen Quelle: Weber Miriam

Von Von Eckhard Oberdörfer