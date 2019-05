Greifswald

Der Frühling ist da und jeder der noch etwas Platz im Garten oder auf dem Balkon hat, sollte am Sonnabend auf dem Greifswalder Gartenmarkt auf dem Marktplatz vorbeischauen. Zwischen 10 und 16 Uhr können dort nicht nur Blumen und Bäumchen, Kräuter oder Sämereien erworben werden, auch Gartenbänke oder handgemachte Dekorationen bieten die Händler aus der Region an. Auch für Kinder gibt ein besonderes Mitmachangebot: sie können gemeinsam mit Vertretern des Nabu Nisthilfen bauen.

Auch in Schönwalde II ist am Sonnabend Marktzeit: Zwischen 10 und 15 Uhr verwandelt sich das Außengelände der Zentrums Schwalbe ( Maxim Gorki Str. 1) wieder in ein großes Flohmarktgelände. Zum Stöbern beim Stadtteilflohmarkt laden das Quartierbüro und das Begegnungszentrum Schwalbe.

Ein Konzerthighlight findet am Sonnabend um 19 Uhr im Pommerschen Landesmusum statt. Das letzte Mal in diesem Jahr gibt es Artur und Band bei der Konzertreihe „Augen zu und Herz auf“ mit großer Begleitung zu hören. Streicher des Unisinfonieorchesters und ein Chor bringen die verglaste Museumsstraße zum klingen, nicht weniger als 30 Amateur und Profimusiker sind dabei und bringen eigenkomponierte Stücke auf die Bühne. Karten gibt es an der Abendkasse oder in der Stadtinformation.

In Lubmin lädt am Sonntag die Heimvolkshochschule zum „Tag der offenen Tür“. Ab 14 Uhr kann man sich dort (Gartenweg 59) nicht nur die aktuelle Ausstellung „Bunte Vielfalt“ ansehen, sondern sich auch ein Bild über das Angebot des Bildungshauses machen. Kurse wie Trommeln, Drucken oder Sport, Backen oder Basteln stellen sich vor .

Tanzen ist in Greifswald am Sonnabend immer möglich: Zum Beispiel im Rosa am Bahnhof , die am Samstagabend musikalischen Besuch aus Rostock bekommen. Die Party unter anderem mit Paulette aus dem „Helgas“ beginnt um 23.59 Uhr, Eintritt 5 Euro.. Im St. Spiritus setzt man auf „Nordic Vibes“ mit Afrobeats aus Dänemark von Kalaha und Electro von Broen aus Norwegen. Beginn ist um 20 Uhr.

Wer wissen möchte, was sich unter dem Begriff „männliche Kunst“ verbirgt, kann am Sonntag einen Ausstellungsbesuch im Pommernhus (Knopfstraße 1) einplanen. In der Ausstellung „ Männersache“ präsentieren Dietrich Wilke, Wolfgang Lasse und Sven Bremer ihre Arbeiten, zu sehen gibt es nicht nur kraftvolle Ölbilder sondern auch sensible Aquarelle. Sonntag ist das Pommernhus zwischen 14 und 17 geöffnet.

Am Freitag startet das Greifswalder Kulturfestival Nordischer Klang so richtig durch: Um 18 Uhr beginnt die feierliche Eröffnung im Theater mit einer Einstimmung auf das diesjährige Schwerpunktland Island, um 20 Uhr gibt es dort Isländischen Neo-Soul mit Moses Hightower. Am Sonnabend eröffnet um 11 Uhr Stadtbibliothek die Ausstellung „Ungezähmte Schönheiten – Naturfotografien von Remo Savisaar “, ab 16 Uhr kann man in der Aula der Universität das Kammerkonzert „Frühlingsrauschen aus dem Norden“ lauschen. Tickets für diese und viele weitere Veranstaltungen sind in der Stadtinformation (derzeit im Rathaus untergebracht) erhältlich. Für Vielbesucher gibt es die Möglichkeit eine Klangkarte zu erwerben.

Anne Ziebarth