Greifswald am Wochenende: Mit Musik gegen den Februar-Blues

Greifswald

Unter dem Motto „40 Jahre DKV – Musical helau“ wird am 22. Februar eine karnevalistische Musicalnacht in Dersekow gefeiert. Live-Gesang, Comedy, Musik und viele Tänze stehen auf dem Programm. Eigens für den Anlass wurde der Musicalhit „ Summer Nights“ aus dem Broadway-Klassiker „Grease“ umgedichtet. Auch die Mini-Funken mit Kindern im Alter von 7-12 Jahren und die Funkengarde wollen für Stimmung sorgen.

Für den Jubiläumsfasching am 22. Februar im Dersekower Landhof gibt es noch Restkarten. Diese können für 13 Euro im Landmarkt in Dersekow erworben werden. Der Karneval startet am Sonnabendabend um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Wer am 21. Februar gern etwas in Vorpommerscher Geschichte stöbern möchte, ist im Kulturzentrum St. Spiritus richtig. Dort ist zwischen 12 und 17 Uhr die Ausstellung über Vorpommersche Fischerteppiche geöffnet.

Am 22. Februar eröffnet um 15 Uhr eine neue Ausstellung des Pommerschen Künstlerbunds (PKB) in seiner kleinen Galerie (Feldstr.20). In Hinblick auf den Internationalen Tag der Druckkunst im März steht die Ausstellung unter dem Titel „Gedrucktes“, Mitglieder des PKB e.V. zeigen Arbeiten zu Hoch,-Tief,- und Flachdruck. Der Eintritt ist frei.

Am 22. Februar kann man im Boddenhus ab 20 Uhr Live-Musik genießen. Die Künstlerin Alex Mayr will mit ihrem „Soundtrack-Pop“ das Publikum begeistern. Die Musikerin war schon als Support Act für Faber, Get well soon oder Sophie Hunger auf Tour, jetzt präsentiert sie bei einer ersten Solotour ihr Debütalbum „Wann fangen wir an?“ Die Antwort gibt sie selbst: Jetzt! Einlass ist ab 19 Uhr, die Karten kosten 12 Euro.

Natürlich kann auch an diesem Wochenende wieder getanzt werden. Entweder ganz klassisch beim „Gesellschaftstanz“ des Ballhaus Goldfisch am 22. Februar (ab 20 Uhr mit Mini-Workshop für Anfänger und Wiedereinsteiger für 5 Euro) in der Bahnhofsstraße 44. Oder Samstagnacht ab Mitternacht beim „Blockseminar“ im Rosa am Bahnhof mit den DJs Peyote und Leprechaun. Eintritt 4 Euro.

Sonntag ist Kulturtag. Wer sich immer schon mal gefragt hat, was es eigentlich mit dem Wappentier „Greif“ auf sich hat, kann einen Besuch im Pommerschen Landesmuseum einplanen. Dort startet am Sonntag um 10 Uhr eine Entdeckungstour für Groß und Klein durch die Landesgeschichte mit Sabine Lindquist. Eintritt 4,50 Euro.

Von Anne Ziebarth