Greifswald,

Nur selten hat man die Gelegenheit mitzuverfolgen, wie sich ein wegweisendes Bauprojekt langsam seiner Vollendung nähert. Am Wochenende gibt es beim „Tag der Städtebauförderung“ die Chance einen Blick in die im Bau befindliche Erwin-Fischer-Schule zu werfen, die eine der modernsten Schulen Norddeutschlands wird. Am Sonnabend ab 10 Uhr gibt es Kurzvorträge zu der Bedeutung der Schule im Quartiersmanagement und im Landkreis, um 11 Uhr beginnen Rundgänge mit dem ausführenden Architekturbüro. Auch in der Straze ( Stralsunder Straße 10/11) kann man ab 14 Uhr einen Rundgang durch die Anlage machen und sich von den Planern und Bewohnern des ausgezeichneten Kultur- und Wohnprojektes über den Baufortschritt informieren lassen.

Auf dem Markt in Greifswald finden Töpferfreunde am Wochenende alles, was das Herz begehrt. Geschirr, Vasen, Dekoration – all das gibt es auf dem 13. Greifswalder Töpfermarkt. Mehr als 100 Künstler hatten sich um eine Teilnahme beworben, eine Jury wählte 48 Künstler aus, die am Sonnabend und Sonntag ab 10 Uhr ihre Waren präsentieren. Wieder gibt es einen Wettbewerb, bei dem die Künstler ihr Geschick vor Ort auf dem Marktplatz zu einem vorgegebenen Thema unter Beweis stellen müssen. Für Musik sowie kulinarische Spezialitäten ist gesorgt.

Wer vor oder nach dem Markt noch Lust auf einen Bummel hat, oder mit der ganzen Familie unterwegs ist, sollte am Sonnabend unbedingt im Tierpark vorbeischauen. Dorgt beginnt nämlich am Sonnabend um 11 Uhr das Frühlingsfest. Kinder unter zwölf Jahren zahlen keinen Eintritt, zu sehen gibt es unter anderem Nasenbären und Erdmännchen, wer möchte kann sich im Ponyreiten versuchen oder sich die Tiershows und -fütterungen um 11 Uhr (Treffpunkt Zooschule) ansehen.

Musikalisch geht der Sonnabend um 15 Uhr in der Musikfabrik Greifswald weiter: Hier laden Schüler und Schülerinnen zum Frühjahrskonzert in den Saal der Schule (Kuhstraße 25). Der Eintritt ist frei.

Greifswald tauscht und trödelt: Der wohl stimmungsvollste Flohmarkt der Stadt steigt am Sonntag in der Fleischervorstadt. Zwischen 13 und 18 Uhr kann man beim Fleischervorstadt-Flohmarkt an zahlreichen Ständen allerhand Kuriositäten, Bücher, Gebrauchsgegenstände aber auch Kleidung erweben. Das Besondere ist die gute Stimmung und die persönliche Atmosphäre – der Flohmarkt wird von den Bewohnern der Fleischervorstadt selbst gestaltet. Gewerbetreibene sind nicht zugelassen.

Um 13 Uhr am Sonntag lädt auch der Verein der Bücherfreunde zum Bücherflohmarkt in den Keller der Spiegelsdorfer Wende 1. Jedes Buch, jede CD oder DVD kostet hier nur 1 Euro, der Eintritt ist frei.

Zum Weltweiten Tag der Zugvögel am Sonnabend bietet die Michael Succow Stiftung eine Exkursion zur Vogelbeobachtung auf den Karrendorfer Wiesen bei Greifswald an. In diesem Teil des Naturschutzgebietes Insel Koos, Kooser See und Wampener Riff sind gerade Kiebitz und Rotschenkel beim Brüten. Die Führung beginnt um 10 Uhr, festes Schuhwerk und Fernglas werden empfohlen, Treffpunkt ist der Parkplatz am Inselweg hinter Karrendorf.

Anne Ziebarth