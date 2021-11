Greifswald auf dem Kopf: Jeder Fahrradhelm ein Unikat

Greifswald

Das gab’s noch nie: Radler können ab sofort einen Fahrradhelm mit Greifswald-Motiv erwerben. Sophie Dufke, Leiterin der Stadtinformation am Markt, und ihr Team halten pünktlich zur Geschenkezeit farbenfrohe Exemplare bereit. Auf ihnen sind der Dom oder die Marienkirche abgebildet, das Greifswald-Maskottchen Grypsi kreist über Giebelhäusern oder ein blauer Anker verdeutlicht: Hier ist der „heimRadHafen“. Das Besondere daran: Kein Helm gleicht dem anderen – jeder ist ein Unikat!

Entstanden ist die kleine Kollektion mit dem Schriftzug „Moin!“ in den Händen von Henry Hasse. Der gebürtige Greifswalder fährt nicht nur gerne Rad, sondern ist auch von Kindesbeinen an kreativ. Er gestaltete im Sommer einen Fahrradhelm, mit dem die Mitarbeiter der Greifswald Marketinggesellschaft ihren Chef Maik Wittenbecher zum Geburtstag überraschten. Prompt war die Idee geboren, solche Helme auch als Produkt in der Tourist-Info anzubieten. „Es handelt sich um original Abus-Helme“, betont Wittenbecher. Soll heißen: Sie sind nicht nur stylish, sondern auch sicher – und haben damit ihren Preis: Die Kopfschützer sind in zwei verschiedenen Größen zum Preis von 89,95 Euro erhältlich.

Exemplare sind wetterfest

Je nach Resonanz will Henry Hasse weitere Exemplare kreieren: „Ich gestalte sie mit einem Kunststoffstift und streiche sie anschließend mit Mattlack, damit sie auch wetterfest sind“, verrät der 30-jährige Krankenpfleger der Unimedizin. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, der seine Wege in Greifswald als passionierter Radfahrer fast ausschließlich auf dem Sattel zurücklegt, findet die Helm-Idee super. Klar, dass er eines der ersten Exemplare sogleich auf seinem Kopf testen wollte.

In der Stadt-Info am Markt gibt es darüber hinaus auch eine ganze Reihe anderer Greifswald-Produkte, darunter warme Sweatjacken, T-Shirts, Kalender, Postkarten, Untersetzer und vieles andere mehr.

Von Petra Hase