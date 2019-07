Greifswald

Ein Narr ziert das Plakat des 24. Greifswalder Ukrainicum. Es ist Stańczyk (um 1480 bis um 1560), Hofnarr dreier polnischer Könige. Er soll sehr scharfsinnig gewesen sein und konnte dank der Narrenfreiheit schonungslos die Politik der Herrscher kritisieren. Das Bild des Historienmalers Jan Matejko von 1862 zeigt ihn in mieser Stimmung, er betrauert die Niederlage der Polen in der Schlacht von Smolensk gegen das Großfürstentum Moskau.

Ein passendes Bild für die internationale Sommerschule, die vom 5. bis 17. August am Krupp-Kolleg stattfindet. Entschieden sich doch die Ukrainer bei der Präsidentschaftswahl am 20. Mai für den Komiker Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj, einen russischsprachigen Juden. „Als wir vor einem halben Jahr über das Programm sprachen, herrschte große Verzweiflung im Land“, sagt der Greifswalder Romanistik-Professor Roman Dubasevych. Er ist der Leiter der Sommerschule. „Man wollte keinen Populisten, aber auch ein Ende der Korruption, wie sie unter dem Präsidenten Petro Oleksijowytsch Poroschenko herrschte. Wen sollte man wählen?“ Mit dieser „fast erzwungenen Wahl“ spiele der Titel „ Ukraine’s forced choice“. Solche erzwungenen Entscheidungen, solche historischen Scheidewege habe es in der ukrainischen Geschichte immer wieder gegeben, sagt Anna Lena Klatt, die am Krupp-Kolleg für die Organisation des Ukrainicums zuständig ist. Das ist auch Thema eines der Seminare, das der Hamburger Prof. Frank Golczewski leiten wird. Erneut kommen viele angesehene Wissenschaftler – wie der berühmte Slawistikprofessor Dirk Uffelmann – nach Greifswald, auch aus der Ukraine, insbesondere aus Lemberg ( Lviv). „Das zeichnet unsere Sommerschule gegenüber anderen aus. Da gibt es wenig Vergleich“, sagt Dubasevych. Neben den Vorträgen und Seminaren gibt es Sprachkurse und auch den Dokumentarfilm „Olegs Krieg“, der den militärischen Konflikt in der Ostukraine beleuchtet.

„Zur Eröffnung kommt der Vizebotschafter der Ukraine“, informiert der wissenschaftliche Geschäftsführer des Krupp-Kollegs, Christian Suhm. „Die Krupp-Stiftung unterstützt den Ost-Mitteleuropa-Schwerpunkt uneingeschränkt.“ Greifswald sei in Deutschland ja der einzige Ort, an dem Ukrainistik studiert werden könne. Mit der durch das Auswärtige Amt unterstützten Einrichtung der Professur von Roman Dubasevych entstehe in Greifswald ein Kompetenzzentrum, was die Stiftung auch unterstütze. „Wir wollen auch die Kontakte zur Botschaft intensivieren und die Stadt mehr einbeziehen.“ Dafür gebe es mit dem im Juni mit der ukrainischen Stadt Drohobytsch unterzeichneten Kooperationsvertrag gute Voraussetzungen. „Wichtig ist es auch, mehr Greifswalder Studierende für das Ukrainicum zu gewinnen“, sagt Suhm. „Wir reden nicht über große Zahlen. Insgesamt um die 30 Teilnehmer sind für die Sommerschule okay.“

Eckhard Oberdörfer