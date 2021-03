Greifswald

Großes Aufatmen in Greifswald: Stadtauf- und abwärts öffnen sich wieder Türen, um Kunden zum Shoppen einzuladen. Bei vielen Händlern bedeuten die neuen Regelungen einen Schritt in die richtige Richtung. Doch es gibt auch skeptische Stimmen.

Am Wochenende hatte der MV-Gipfel um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig landesweite Lockerungen beschlossen. Für den Kreis Vorpommern-Greifswald bedeutete das erste kleine Entlastungen für den Einzelhandel. Seit Montag ist es den Händlern erlaubt, Kunden nach terminlicher Absprache in die Geschäfte zu lassen. Ab einer Inzidenz von 50 wäre dann auch „normales“ Einkaufen möglich.

Bei sonnig-kaltem Winterwetter durften die Greifswalder das Shoppen mit vorheriger Terminabsprache beginnen. Unter anderem im Modehaus Jesske im Domcenter. „Seit heute Morgen rufen die Kunden bei uns an“, berichtet Birgit Jesske über die positive Resonanz. Das Terminbuch sei voll. Für sie und ihren Mann Hermann Jesske war die Öffnung ein wichtiger Schritt. „Wir brauchen die Aufbruchstimmung“, sagt sie optimistisch. Auch eine Stammkundin freut sich, wieder im Modehaus stöbern zu können. „Ich suche etwas für meinen Mann, der hat in zwei Wochen Geburtstag“, erklärt die Kundin.

Zu wenig Zeit für den Einzelhandel

Doch die Öffnung auf Termin hat nicht nur eine Sonnenseite. „Wir haben normalerweise 4000 Menschen im Durchlauf“, erklärt Hermann Jesske das Problem. „Die Kosten, um die Geschäfte in Greifswald und Stralsund offen zu halten, übersteigen die Einnahmen, wenn wir immer nur wenige Kunden auf Termin reinlassen können.“ Auch die Planung der Politik sieht er kritisch. „Es ist doch ein Witz, dass ein Musiker eine App entwickelt und die Regierung das nicht hinbekommt?“ Jesske spielt auf die Luca-App an.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte erst am Samstag erklärt, das Land Mecklenburg-Vorpommern werde die Software zur Kontaktverfolgung nutzen. Besonders im Einzelhandel sollen so Infektionen schnell aufgedeckt werden können. Direkt zum Start hatten die Jesskes die App noch nicht installiert. Sie wollten das jedoch schnellstmöglich nachholen. Für Unternehmer ist die Nutzung jedoch mit Kosten verbunden. Bis dahin werden die Daten der Kunden auf Papier gesammelt.

Sofort-Termine helfen bei der Organisation

Statt auf Anrufe der Kunden zu warten, haben die Greifswalder Händler schnell eine bessere Lösung für sich und die Kunden gefunden: Sofort-Termine. Am Montag reichte es, am Eingang den Wunsch nach einem Termin zu äußern, der dann in Echtzeit „vergeben“ wurde. Fraglich ist, ob sich das System halten kann, wenn mehr Greifswalder auf den Geschmack kommen und den lokalen Einzelhandel unterstützen wollen. Bei H&M werden Termine online vergeben. Nach einer Anmeldung am Eingang haben Kunden dann eine halbe Stunde Zeit, um sich durch das Sortiment zu probieren.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Buchläden freuen sich über Öffnung

Ohne Termine, dafür mit maximal einem Kunden alle 10 Quadratmeter, freuten sich die Buchhändler über die neuen Lockerungen. „Es ist wohl noch nicht bis zu jedem Kunden durchgedrungen, dass wir wieder öffnen dürfen“, so Frau Braun, Verkäuferin in der Rats- und Universitätsbuchhandlung. Einige schauten noch etwas skeptisch, freuten sich dann aber, dass sie jetzt wieder nach Büchern schmökern dürfen.

Von Philipp Schulz