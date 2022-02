Greifswald begrenzt künftig Wahlwerbung an Laternen

Greifswald

Mit Plakaten ummantelte Laternenpfähle, umgestürzte Werbebanner an Straßen, heruntergefetzte Kandidatenporträts: Wahlen – egal auf welcher Ebene – gehen in aller Regel mit sehr viel Kandidaten- und Parteienwerbung im öffentlichen Straßenraum einher. Am Ende gibt es tonnenweise Müll. Die Kommunalpolitik in Greifswald will dieser Flut entgegentreten. Mehrheitlich sprach sich die Bürgerschaft nach langer und zugleich hitziger Debatte nun dafür aus, die Wahlwerbung politischer Parteien, Wählergemeinschaften und Einzelbewerber in der Hansestadt zu begrenzen. Initiiert wurde der Beschluss von den Bündnisgrünen und der SPD. Die Fraktion Linke/Tierschutzpartei schloss sich dem Antrag nach einer Überarbeitung an.

Konkret heißt das: Pro Lichtmast sollen künftig maximal drei Doppelplakate erlaubt sein. Jede Partei, Gruppierung oder jeder Einzelbewerber darf nur noch ein Doppelplakat – maximal im Format DIN A1 – pro Lichtmast anbringen. Zudem dürfen sie nicht zwei aufeinanderfolgende Lichtmasten einer Straßenrichtung plakatieren.

Die Stadtverwaltung soll prüfen, inwiefern Plakatierungen am Museumshafen, im Stadtpark sowie in Wieck und Eldena an der Klosterruine untersagt werden können. Außerdem wird der bisher erlaubte Zeitraum für die Plakatierung von acht auf sechs Wochen vor der Wahl reduziert. Die bisher gültige Regel, dass die Werbung spätestens zwei Wochen nach der Wahl entfernt werden muss, bleibt weiter bestehen.

Erste Ideen wurden überarbeitet

Bereits im Dezember hatten Grüne und SPD einen ersten Entwurf zur Limitierung von Wahlwerbung in Greifswald vorgelegt. Der sah beispielsweise noch vor, dass pro Partei, Wählergemeinschaft oder Einzelbewerber maximal 200 Doppelplakate an den Lichtmasten in der Stadt befestigt werden dürfen. Und sollten mehrere Wahlen gleichzeitig stattfinden, dürfe die Zahl pro Wahl um 100 Plakate erhöht werden. Das ist nun nach intensiver Debatte vom Tisch. Auch eine Stellungnahme des Rechtsamtes der Hansestadt floss in die Überlegungen und letztlich neuen Formulierungen ein.

Jörg König: „Wenn alle sich etwas beschränken, dann haben wir die gleiche Wahlwerbung, aber mit viel weniger Müll.“ Quelle: Till Junker

Jörg König (Grüne) warb während der jüngsten Bürgerschaftssitzung vehement für einen Konsens, um das Müllaufkommen bei kommenden Wahlen zu reduzieren: „Wenn alle sich etwas beschränken, dann haben wir die gleiche Wahlwerbung, aber mit viel weniger Müll, insofern eine sehr effiziente Wahlwerbung“, sagte er. Zudem sei es das Ziel, die Bürger mit den Plakatierungen künftig nicht mehr so stark zu belästigen. Das Stadtbild sei zeitweise aufgrund massiver Wahlwerbung erheblich beeinträchtigt worden. „Wahlkampf ist wichtig, Wahlwerbung auch. Aber in der Art und Weise, in der Dichte und in der Dauer ist es vielen Bürgern zu viel gewesen“, begründete er die Vorschläge.

Künftig Rennen um jeden Mast?

Ähnlich argumentierte SPD-Mann Thomas Stamm-Kuhlmann: In der Vergangenheit sei es häufig vorgekommen, dass mehrere Porträts eines Kandidaten an einem Laternenpfahl hingen. „Man darf das schon pflastern nennen“, sagte er. Wenn diese Missstände eingedämmt würden, geschehe der Demokratie keinen Abbruch. „Alle Restriktionen, die das Zeug dazu haben, die Chancengleichheit zu behindern, sind abzulehnen. Wer aber seine Werbung schlicht verdoppelt, der hat nicht die Absicht, auf sich aufmerksam zu machen, der möchte einfach überwältigen. Und das brauchen wir nicht“, sprach er Klartext.

Die CDU indes konnte sich mit den Ideen rein gar nicht anfreunden: „Wahlplakate sind für viele Menschen wichtig zur politischen Willensbildung und zur Information über Themen und Kandidaten. Aber auch schlicht als Hinweis darauf, dass eine Wahl stattfindet“, erklärte Madeleine Tolani, die zur OB-Wahl im Juni als Kandidatin der Christdemokraten antritt. Die von den Initiatoren vorgeschlagene Einschränkung der Wahlwerbung laufe ihres Erachtens nach daher auf eine Beschränkung des Wahlrechts hinaus.

Nicht zuletzt bleibe das praktische Vorgehen unklar: „Gibt es Verteilungsmechanismen? Gibt es nach dem Windhundprinzip ein Rennen um den Mast“, fragte sie. Dann würden große Parteien mit vielen Wahlhelfern profitieren, kleine Gruppen und Einzelbewerber hingegen strukturell benachteiligt. „Auch wenn ich das Grundanliegen im Ansatz verstehe: Es bewirkt Ungerechtigkeiten und Zufallsergebnisse“, sagte sie. Deshalb lehne die CDU eine Limitierung aus demokratischen und letztlich verfassungsrechtlichen Bedenken ab.

Gabel und Hübner konnten nicht punkten

Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger bedauerte dies. Waren doch alle Fraktionen bereits im Dezember aufgefordert, sich an der Diskussion zu beteiligen: „Von der CDU habe ich bis heute nichts. Nichts Konstruktives, keinen Änderungsbeitrag.“

Anders die Fraktion Linke/Tierschutzpartei, die unter anderem pro Wahl verschiedene Plakatanzahlen pro Partei etc. vorschlug, diesen Antrag am Ende doch wieder zurückzog, um sich den interfraktionellen Vorschlägen anzuschließen. Daneben starteten Anja Hübner und Robert Gabel von der Tierschutzpartei noch einen separaten Versuch, mit ihren Auffassungen zu punkten: Unter dem Titel „Wahlwerbung ja – aber maßvoll und ökologisch“ plädierten sie dafür, Werbung nur noch auf zugewiesenen Flächen und in ausgewiesenen Straßen zu erlauben. So sollten zum Beispiel maximal 50 Bauzäune für die Plakatierung zugelassen werden sowie maximal 50 Standorte für Großaufsteller. Ihr Antrag erhielt aber keine Mehrheit.

Von Petra Hase