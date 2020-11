Greifswald

Ein Lichtblick in Corona-Zeiten: Auch wenn der Weihnachtsmarkt in Greifswald wegen der Pandemie in diesem Jahr ausfallen muss, wird der Marktplatz der Hansestadt im Lichterglanz erstrahlen. Greifswald bekommt seinen Weihnachtsbaum. Der wird am 18. November auf dem Marktplatz aufgestellt, teilt die Stadtverwaltung mit.

16-Meter-Tanne in Züssow auserkoren

Zur Wahl standen gleich acht gut gewachsene Tannen, heißt es aus dem Rathaus. Die Entscheidung fiel auf eine 16 Meter hohe Tanne, die in einem Vorgarten im benachbarten Züssow steht. Der Baum soll am Mittwoch abgenommen werden. Gegen 8 Uhr wird Fred Wegner vom Tannenhof Jarmen dafür die Säge ansetzen. Anschließend wird die etwa vier Tonnen schwere Tanne vom Krandienst Lange aus Grimmen auf einen Tieflader verladen, der gegen 10.30 Uhr auf dem Marktplatz in Greifswald erwartet wird. Bis zum Mittag soll der Baum dort aufgerichtet und in der Hülse verankert sein.

Schmücken übernehmen diesmal Marktteam und Feuerwehr

Traditionell wird der Baum von Greifswalder Kindern geschmückt. Darauf müsse wegen der Pandemie aber verzichtet werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Trotzdem bastelt der Nachwuchs in einigen Kindergärten Weihnachtsschmuck in Form bunt verpackter Geschenke, funkelnder Anhänger und wetterfester Lebkuchenmänner.

Mit diesem Schmuck, dem goldenen Weihnachtsstern an der Spitze und der energiesparenden und umweltschonenden Beleuchtung mit 300 LED-Lichtern werden das Weihnachtsmarktteam der Stadtverwaltung und die Greifswalder Feuerwehr den Baum dekorieren.

Von OZ