Greifswald bekommt bessere Versorgung in der Kinderklinik

Greifswald

Die Spezialambulanz der Kinderklinik hat jetzt ein eigenes Ultraschallgerät. In dieser Abteilung der Unimedizin Greifswald werden Kinder untersucht, die beispielsweise Beschwerden der Gelenke oder der Schilddrüse haben, die unter Wachstumsbeschwerden oder neurologischen Erkrankungen leiden oder bei denen eine Krebserkrankung festgestellt wurde.

Komfortablere Behandlung möglich

Die Hälfte der Anschaffungskosten haben zwei Vereine übernommen: Der Förderverein zur Unterstützung neurologisch und stoffwechselkranker Kinder Greifswald (FUN) beteiligte sich ebenso mit 10 000 Euro wie der Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder Greifswald.

Lesen Sie auch Rostocker Uni-Klinik in Not: Was die Kinderärzte in MV jetzt vom Land fordern

„Das Gerät steht jetzt direkt dort, wo diese Spezialsprechstunden stattfinden“, erklärt Prof. Holger Lode, der Direktor der Kinderklinik und fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass die Versorgung der Kinder mit seltenen Erkrankungen nun deutlich komfortabler für alle Beteiligten und damit auch besser wird.“ Bislang hatten die Kinder meist noch einen weiteren Termin in dem Funktionsbereich benötigt, in dem die Ultraschallaufnahmen gefertigt wurden, die anschließend zur Auswertung durch das kinderärztliche Fachpersonal an die Kinderklinik gegeben wurden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ