Greifswald

„Rücke vor bis zur Wolgaster Straße. Wenn du über Los kommst, ziehe 4000 Euro ein“: So könnte eine Ereigniskarte des Greifswalder Monopolys bald aussehen. Denn die Hansestadt erhält nach Rostock, Neubrandenburg und Stralsund ihre eigene Edition des beliebten Spieleklassikers.

Das Prinzip des Spiels bleibt gleich. Gewinner ist, wer möglichst viele Straßen kauft, auf diesen so viele Häuser und Hotels wie möglich baut und die anderen Mitspieler mit horrenden Mietpreisen in den Ruin treibt. Die Straßen wie beispielsweise die Schlossallee werden jedoch nach Greifswalder Straßen umbenannt.

Hasbro besitzt Rechte an Monopoly

Der Vorstoß kam vom Greifswalder Stadtmarketing. Sophie Dufke, Leiterin der Stadtinformation, ist sicher, dass die Greifswald-Edition ein voller Erfolg werden wird. Zielgruppe seien nicht nur die Greifswalder, sondern auch diejenigen, die weggezogen sind: „Damit kann man eine gute Verbindung schaffen“, so Dufke.

Umgesetzt wird die Greifswald-Ausgabe durch die Firma „Monopoly Cityedition“ aus Nordrhein-Westfalen. Seit sieben Jahren kauft das Unternehmen Lizenzen für die einzelnen Städte beim Spielwarenhersteller Hasbro, der die Rechte für Monopoly besitzt, ein.

„Die ursprüngliche Idee, Monopoly nicht nur im klassischen Sinne, sondern für Städte wie Berlin, München und New York herauszubringen, hatte Hasbro selbst“, erklärt Lars Normann, Projektmanager von „Monopoly Cityedition“. Irgendwann habe sein Schwager vorgeschlagen, eine Edition der Stadt Münster herauszubringen, so der Projektleiter: „Es ist die nächst größte Stadt von unserem Heimatort. Die Idee kam super an und so kamen immer mehr Städte hinzu.“

Mr. Monopoly, hier gemeinsam mit Lars Normann von der Firma „Monopoly Cityedition“ soll bald persönlich in der Hansestadt vorbeischauen. Quelle: Monopoly Cityedition

So können sich Greifswalder Unternehmen eine Straße sichern

Für die Greifswalder Ausgabe werden nun Kooperationspartner gesucht, die sich auf dem Spielbrett verewigen wollen. Das können Unternehmen, Vereine oder anderweitige Institutionen sein. Ein Beispiel? Das Feld des Elektrizitäts- und Wasserwerkes könnten sich die Greifswalder Stadtwerke sichern. Auch das entsprechende Firmenlogo wird dann auf dem Feld abgebildet. Bei Straßen sieht es etwas anders aus. Hätte die Greifswalder Universität beispielsweise Interesse an der Schlossallee, könnte diese dann künftig als Domstraße samt Foto des Hauptgebäudes auf dem Spielbrett zu sehen sein.

Pech hätte allerdings die Greifswalder Polizei. Das Gefängnis und die anderen drei Eckfelder müssen gleich bleiben, um den Spielverlauf zu erhalten. Insgesamt können 28 Spielfelder – inklusive der vier Bahnhöfe – erworben werden. Erfahrungsgemäß seien die Felder schnell weg, sagt Lars Normann. Wie viel die Kooperationspartner für eine Straße bezahlen, will der Projektleiter nicht verraten.

Nur so viel: „Bei der Vergabe achten wir darauf, dass sich jeder wiederfindet. Wir wollen sowohl den kleinen Handwerker ansprechen als auch die größten Arbeitgeber.“ Wie auch beim Original-Monopoly wird sich der Preis nach dem Wert der Straße richten. Bedeutet, dass die Badstraße günstiger zu erwerben sein wird als beispielsweise der Opernplatz.

Greifswalder sollen Ereigniskarten mitgestalten

Auch die Greifswalder sollen einbezogen werden, wie Sophie Dufke von der Stadtinfo erklärt. Vor allem bei der Gestaltung der Gemeinschafts- und Ereigniskarten. „Aber noch sind wir nicht so weit“, sagt Dufke. Die Texte werden dann einen lokalen Bezug bekommen. „Es können Dinge sein, die in Greifswald passieren. Wie beispielsweise ,Der Greifswalder FC hat einen Heimsieg eingefahren. Du erhältst 4000 Euro’“, erklärt Normann das Prinzip.

Doch noch ist etwas Geduld gefragt. Denn die Greifswald-Edition wird frühestens im Winter kommenden Jahres erhältlich sein. Ein Grund dafür sei auch das Weihnachtsgeschäft wie Normann erklärt. Fest steht bereits jetzt: Die Greifswalder Marketing GmbH wird eine Auflage von 2000 Stück in den Handel bringen. Es ist die Mindestabnahmemenge, die vom Hersteller gefordert wird.

Wer sich als Kooperationspartner bewerben möchte, kann sich per E-Mail an l.normann@cityedition.de oder telefonisch unter 0152 / 341 48 906 bei Lars Normann melden.

Von Christin Lachmann