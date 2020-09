Greifswald

Für die Herbstzeitlose muss ein anderer Platz gesucht werden. Die beiden Experten Ingrid Handt und Thoralf Weiß achten genau darauf, dass nur Pflanzen wie Rosen, Walderdbeeren, Akelei, Madonnenlilien Gänseblümchen und Pfingstrosen auf der Südseite der Marienkirche gepflanzt werden. „Wir legen einen Mariengarten an“, erläutert Pastorin Ulrike Streckenbach beim Arbeitseinsatz der Gemeinde. Es ist die zweite Pflanzaktion im Zuge der Neugestaltung des Kirchenumfeldes. Bienen sollen reiche Nahrung finden. „Wir brauchen so eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt.“

Unterer Teil der Kirche wieder sichtbar

Die Anlage des Mariengartens ist Teil der laufenden Sanierungs- und Gestaltungsarbeiten in der Kirche und in ihrem Umfeld. So wurde das Südportal an der Annenkapelle, also der Eingang Richtung Garten, neu gestaltet. An den Mauern wurde Erde abgetragen, um die Feuchtigkeit in den Mauern zu bekämpfen. Dadurch ist der untere Teil des Gotteshauses wieder sichtbar. Die freigelegten Steine sind weit besser erhalten als die, die über viele, viele Jahre der Witterung ausgesetzten.

Veilchen stehen für Demut

„Die Pflanzen müssen mit Maria im Mittelalter in Verbindung gebracht werden“, erläutert Thoralf Weiß. Gepflanzt werden acht Gewächse, die auf Mariendarstellungen, Abbildern des Paradieses, zu sehen sind. Sie haben symbolische Bedeutung. So stehen beispielsweise Veilchen für Demut, Akelei für Schutz, Walderdbeeren für Früchte guter Werke.

Im Umfeld finden auch andere Pflanzen einen Platz. Ein Weg soll durch die entstehende Anlage führen. Am Rande soll es eine Hecke geben, die das Gelände zur Straße Marienkirchplatz abschirmt. Laut dem Greifswalder Historiker Theodor Pyl, umgab bis 1802 eine Mauer den Friedhof rund um die Kirche, die 1836 abgebrochen wurde. 1818 bis 1820 war die Bestattung in den Kirchen und auf ihren Höfen im nunmehr preußischen Greifswald untersagt worden. Linden wurden seinerzeit gepflanzt.

Rhododendron bringt einheimischen Vögeln nichts

Die Mariengemeinde hat sich schon vor dem Anlegen des Mariengartens im Naturschutz einen Namen gemacht. Hier leben Vögel wie Amseln, Ringeltauben, Mauersegler und sogar Wanderfalken. Dass gerade in der Turmvorhalle der Marienkirche nunmehr eine Ausstellung zum Stadtökologieprojekt „Bunte Ecken – Wilde Ecken“ zu sehen ist, sei folgerichtig, sagt Juliane Brasch vom Nabu. Da geht es zum Beispiel um Wildblumenwiesen und einheimische Hecken. Viele Zahlen sind beeindruckend. Während zum Beispiel Vogelbeeren 63 Vogel- und 31, Säugetierarten Nahrung bieten, sind es bei Rhododendron oder Kirschlorbeer null.

