Greifswald

Die Universitätsmedizin plant einen Neubau der Klinik für Hämatologie/Onkologie. Das jetzige Gebäude hat technische Mängel, zum Beispiel sind Versorgungsleitungen sanierungsbedürftig. Eine Sanierung im laufenden Betrieb wäre nicht möglich.

Das jetzige Gebäude wurde erst 1998 eingeweiht. Das moderne Krankenhaus entstand mit Unterstützung der Krupp-Stiftung für 25 Millionen Mark. Die Probleme im Gebäude sind nicht erst seit gestern bekannt. Marie le Claire, seinerzeit Kaufmännischer Vorstand der Greifswalder Unimedizin, hatte 2019 die Inbetriebnahme schon für 2021 in Aussicht gestellt. Das ließ sich nicht realisieren. Nunmehr wird der Baubeginn für das nächste Jahr erhofft. Die geschätzten Kosten liegen bei 56,2 Millionen Euro. Diese Summe enthält noch nicht die für den Betrieb nötigen Großgeräte, die gesondert beantragt werden müssen. Auch die nicht mit dem Bau verbundenen Geräte müssen darüber hinaus bezahlt werden.

Die Planungen wurden zudem gegenüber der zunächst favorisierten Variante verändert, informiert der Kaufmännische Vorstand der Unimedizin, Toralf Giebe. Die Ursprungsvariante sah zwei neue Häuser vor. Eines sollte neben der Dialyse entstehen, ein Zweites anstelle der jetzigen Psychiatrie an der Pappelallee. Für diese sollte ein Neubau errichtet werden. Das ist Geschichte, die Psychiatrie bleibt, wo sie ist.

L-förmiges Gebäude neben der Dialyse entsteht

Die Hämatologie/Onkologie bekommt stattdessen ein größeres, L-förmiges Gebäude nahe der Dialyse mit allem, was dazugehört wie ambulantem OP, Tagesklinik, einem Bereich für die Stammzellentherapie, Laboren und so weiter.

Diese Variante ermögliche nicht nur kürzere Wege, sondern spare eine höhere Millionensumme, informiert Giebe. Ein Nachteil: Es dauert länger, weil erst die jetzige Dialyse abgerissen werden muss, bevor unmittelbar daneben und anstelle der jetzigen ein L-förmiger Neubau errichtet werden kann. Die neue Dialyse wird nicht vom Klinikum, sondern vom Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantationen errichtet.

Die jetzige Dialyse wird durch einen Neubau auf dem benachbarten Grundstück ersetzt. Im Winkel entsteht die neue Hämatologie/Onkologie. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Ein zweiter Nachteil: In die jetzige Hämatologie/Onkologie muss zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebs anders als geplant vor dem Umzug noch investiert werden, um die Patientensicherheit nicht zu gefährden. Die neue Onkologie/Hämatologie wird aus Modulen fertiggestellt, also vergleichbar mit der Unfallchirurgie. Allerdings bringe das kaum eine Zeitersparnis, schränkt Giebe ein. Auch die Bauzeit werde nicht so verkürzt, wie sich das Laien womöglich vorstellen. Aber bei den Kosten gebe es größere Sicherheit, wenn vorgefertigte Bauteile verwendet würden, erläutert der Kaufmännische Vorstand.

Von Eckhard Oberdörfer