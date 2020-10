Greifswald

Mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und den ÖPNV – das ist das Ziel eines neuen Verkehrskonzeptes für die Greifswalder Innenstadt, das die Stadtverwaltung Anfang Oktober in Auftrag gegeben hat.

Ein Planungsbüro aus Kassel untersucht hierfür die historische Altstadt innerhalb der Wallanlagen. Im Fokus steht eine umfassende Verkehrsberuhigung mit Vorrang für den öffentlichen Personennahverkehr sowie den Fußgänger- und Radverkehr. Darüber hinaus sollen die Aufenthaltsqualität für Einheimische und Gäste sowie die Gestaltung der barrierefreien lnfrastruktur verbessert werden.

Neues Konzept dringend geboten

Das letzte Verkehrskonzept für die Greifswalder Innenstadt wurde 1994 aus dem städtebaulichen Rahmenplan Innenstadt/Fleischervorstadt und aus dem Verkehrsentwicklungsplan von 1993 abgeleitet. „Angesichts neuer Bauvorhaben aber auch hinsichtlich der Verkehrsentwicklung ist ein neues Verkehrskonzept für die historische Altstadt dringend geboten“, sagte Bausenatorin Jeannette von Busse, die damit auch Forderungen aus der Politik aufgreift.

Als Beispiele nennt sie die Verlagerung des Universitätscampus in die Friedrich-Loeffler-Straße, die neue Wohnbebauung am Ryck sowie die weiteren städtebaulichen Planungen in den sogenannten A-Quartieren. „Auch der damit verbundene gestiegene Parkdruck und Parksuchverkehr, der Durchgangsverkehr über die Friedrich-Loeffler-Straße sowie Probleme mit dem Lieferverkehr innerhalb der Fußgängerzone stellen die Stadt vor neue Herausforderungen.“

Daten werden erhoben

Für das Verkehrskonzept werden in den nächsten Wochen verschiedene Daten erhoben. Wie Verkehrsplanerin Saskia Rösch aus dem Stadtbauamt erläuterte, werden unter anderem die Einzelhändler der Innenstadt hinsichtlich Lieferzeiten, Liefervolumen und beanspruchte Dienste befragt. Weiterhin werde eine Verkehrserhebung an verschiedenen Knotenpunkten der Innenstadt durchgeführt.

Bevölkerung soll zu Wort kommen

Auch die Bevölkerung soll zu Wort kommen: So sind verschiedene Öffentlichkeitsveranstaltungen geplant, bei denen die Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Wünsche einbringen können.

