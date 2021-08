Greifswald

Sie haben sich in das Stadtbild Greifswalds eingefügt – die gelben Leihräder von „UsedomRad“. Bisher können sich Hansestädter und Touristen die Räder an sechs verschiedenen Stationen ausleihen. Die Nachfrage sei in den vergangenen Jahren so groß gewesen, dass das Fahrradverleih-Unternehmen gemeinsam mit der Stadt Greifswald und der Sparkasse Vorpommern nun mit der Marke „StadtRad Greifswald“ an den Start gehen und die Flotte von derzeit etwas mehr als 50 auf 250 Räder aufstocken will.

Geplant sind weitere Ausleihstationen in der Makarenkostraße, beim Pommerschen Landesmuseum, am Museumshafen und beim Biotechnikum. Eigentlich sollte diese noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Doch der Ausbau geriet ins Stocken. „Die Pandemie machte uns bei der Platzierung des Systems schon im Frühjahr 2021 einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur hier vor Ort, sondern auch bei den Lieferanten, meistens aus China, die aus unterschiedlichen Gründen nicht lieferfähig waren und sind“, sagt der Geschäftsführer von „UsedomRad“ Axel Bellinger.

Weitere Ausleihstationen sind in Planung

Und es sollen weitere Ausleihstationen entstehen: „Über die vorhandenen und genehmigten Stationen hinaus beabsichtigen wir mindestens noch weitere sechs Stationen zu errichten oder noch mehr, um das Fahrradverleihsystem in Greifswald sinnvoll abzurunden“, so Bellinger weiter.

Das Unternehmen hat Erfahrung mit dem Aufbau der entsprechenden Infrastruktur. So gibt es auf der Insel Usedom bereits 130 Stationen, an denen Fahrräder ausgeliehen werden können. Die notwendigen Investitionen in Greifswald teilen sich die drei Partner nach einem „intern vereinbartem Schlüssel“, so Bellinger. An den Werbeflächen der Räder wird dementsprechend sowohl für die Sparkasse Vorpommern als auch die Stadt Greifswald geworben.

So funktioniert die Ausleihe der Usedomer Räder An sechs Stationen können sich Einheimische und Touristen derzeit Fahrräder von „UsedomRad“ ausleihen. Diese befinden sich bei der Jugendherberge, vor Hugendubel am Markt, am Hauptbahnhof, an der Wiecker Brücke, beim Hotel und Restaurant „Zur Fähre“ und vor dem Domcenter. So funktioniert’s: Zunächst ist eine Registrierung bei „UsedomRad“ nötig. Diese kann man entweder bei einer der bemannten Ausleihstationen oder auf der Website des Unternehmens tätigen. Für die Registrierung entstehen Kosten von sechs Euro, wovon drei Euro direkt auf das Kundenkonto gehen. Für die Ausleihe an unbemannten Stationen gibt es eine 24-Stunden-Hotline. Dort muss die Nummer des Fahrrads angegeben werden, das ausgeliehen werden soll. Nun erhält man einen Zahlencode durchgegeben und als Nachricht auf das Handy. Zum Zahlen ist eine Kreditkarte nötig. Die Rückgabe ist an allen „UsedomRad“-Stationen möglich. Nach Rückgabe muss das Rad erneut über die Hotline abgemeldet werden.

Mitarbeiterräder sollen Parkplatzproblem lösen

Am Biotechnikum will das Unternehmen zudem Mitarbeiterräder in das System integrieren. So könne möglicherweise das dortige Parkplatzproblem behoben werden. Sollte dies gelingen, werde man dieses Angebot mittelfristig auch auf andere Institutionen der Universität und der Stadtverwaltung Greifswald ausdehnen, erklärt Bellinger.

Ein Rad auszuleihen kostet bei „UsedomRad“ derzeit neun Euro pro Tag. Zehn Euro kostet es in den meisten Greifswalder Fahrradläden. Deutlich günstiger ist da nur die Fahrradwerkstatt der Diakonie in der Feldstraße. Dort kann man ein Rad bereits für fünf Euro am Tag ausleihen. Bei E-Bikes ergibt sich preislich ein ähnliches Bild: „UsedomRad“ berechnet 20 Euro pro Tag, in der Fahrradwerkstatt der Diakonie ist ein E-Bike bereits für 15 Euro auszuleihen. Dafür kann man das Rad nur bei „UsedomRad“ zu jeder Tages- und Nachtzeit zurückgeben. Und auch nicht nur dort, wo man es ausgeliehen hat.

Braucht es so viele Leihräder?

Die große Frage ist, ob Greifswald tatsächlich so viele Räder zur Ausleihe benötigt. Angesprochen auf das Geschäft mit Leihrädern in seinem Laden, sagt Maik Merker vom Radladen am Rosengarten: „Finanziell springt nicht all zu viel dabei raus.“ Von sechs angebotenen Rädern wären immerhin vier zumeist auf den Straßen unterwegs. Die Leihräder werden dort einmal im Jahr ausgetauscht. Die alten Räder würden günstig an Studentinnen oder Studenten verkauft.

Früher bot man den Kunden im Radladen am Rosengarten auch ein E-Bike zur Ausleihe an. „Das war aber zu aufwendig. Wir brauchten allein 30 Minuten, um es den Kunden zu erklären“, so Merker. Zudem ist er der Meinung, dass Urlauber lieber mit ihren eigenen Rädern fahren würden. Ein Trend zu mehr Leihrädern sei schwer auszumachen.

Das sieht man bei „UsedomRad“, der Stadt Greifswald und der Sparkasse Vorpommern Greifswald offensichtlich ganz anders. „Das Konzept ist im touristischen Bereich unschlagbar“, sagt Bellinger. Nur mit vielen Ausleih- und damit auch Rückgabestationen könne man als Radfahrer im Urlaub autark agieren. Das Konzept habe sich bereits auf Usedom bewährt, so der Geschäftsführer.

Von Thomas Kasperski