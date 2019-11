Greifswald bietet buntes Veranstaltungsprogramm

Greifswald

Die Marienkirche soll künftig nicht nur innen schön sein, sondern auch drumherum. Geplant ist ein Mariengarten mit bunt blühender Hecke. Deshalb startet am Sonnabend eine Pflanzaktion. Wer kann mithelfen? Wer bringt Stauden mit? Um 10 Uhr geht es los.

Alle kennen sie, alle lieben sie – besonders, wenn sie selbst gemacht sind: Die Adventskalender. In den Kunstwerkstätten findet dazu am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr ein Workshop mit Saskia und Annemarie statt. Gemeinsam wird gebaut, gebastelt, gefaltet und genäht. Anmeldung: workshops@kunst-werkstaetten.de (Kosten: 36 Euro, erm. 27 Euro)

Das Kultur- und Initiativenhaus „Straze“ in der Stralsunder Straße 10/11 wird 2020 eine eigene, kollektiv geführte Gastronomie eröffnen. Diesen Herbst startet dazu die Kampagne „Voll machen“: Greifswalder werden aufgerufen, nicht mehr benötigtes Geschirr und Möbel zur „Straze“ zu bringen und so den Gastraum und die Küche auszustatten. Los geht’s am 15./16. November von 12 bis 18 Uhr.

Innerhalb des Festivals „Polenmarkt“ findet am Sonnabend um 19 Uhr im Koeppenhaus ( Bahnhofstraße 4/5) eine Lesung mit Reisebericht und Gespräch zu „Allensztyn“ statt. Zu Gast ist Marcel Krueger, der über seinen fünfmonatigen Aufenthalt in Allenstein/ Olsztyn berichtet. Der Polenmarkt lädt am selben Tag um 23 Uhr zur Party in die Rosa WG ein.

Im Theater Vorpommern steht am Sonnabend um 19.30 Uhr die Ballett-Benefizgala zugunsten des Aktionsbündnisses Queer e. V. auf dem Programm.

Ein Gesprächsnachmittag zum Klimawandelmit Hans Joosten von der Uni Greifswald findet am Sonntag um 15 Uhr in der Schwalbe (Gorkistraße 1) statt. Viele Informationen kursieren in anderen Medien. Doch wie ist der Zusammenhang zwischen unserem Wetter und dem Klimawandel wirklich? Veranstalter ist der Bildungsverbund Verquer.

Das Theater H2B ist am Sonnabend und Sonntag jeweils 19.30 Uhr mit seinem neuesten Stück „fast forward!“, ein Stück über Aufbruch, Liebe und Tintenfische, zu Gast im St. Spiritus. Nach der Premiere gibt es folgende Termine: 17.11., 10.12., 16.1., 25.2., 24.3., 23.4., 26.5. und 9.6.

Im Pommerschen Landesmuseum findet am Sonnabend von 12 bis 21 Uhr die Veranstaltung „Nova“ statt, bei der sich alles um die Möglichkeiten von Studierenden dreht, mit regionalen Unternehmen und der Uni Greifswald in Kontakt zu treten. Schwerpunkt ist Kommunikation und Marketing. Es gibt zahlreiche Impulsvorträge, Workshops und Gesprächsangebote.

Am Sonntag gibt es eine Adventsausstellung im Ballhaus Goldfisch in der Bahnhofsstraße. Unter dem Motto „Flower-Power-Blumen-Design-Lifestyle“ können Besucher dort zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr jede Menge weihnachtliche Dekoration und Geschenkideen finden. Im Eintritt von 3,50 Euro sind ein Glas Glühwein und eine selbstgebackene Waffel inklusive. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt

