Greifswald bildet Pflege-Akademiker aus: Was der neue Studiengang beinhaltet

Greifswald

Als erste Universität in ganz Mecklenburg-Vorpommern bildet die Hochschule ab dem Wintersemester Pflege-Akademiker aus. Das neue Studienfach „Klinische Pflege­wissen­schaft“ gilt als Schnittstelle zwischen Patientenversorgung und Forschung im Pflegebereich.

Wie wichtig die Betreuung von Patienten ist, sei vielen Menschen erst während der Pandemie wirklich klar geworden, sagt Prof. Karl­hans Endlich. „Doch auch die Pflege muss weiterentwickelt und professionalisiert werden. Dazu brauchen wir akademisches Spitzen­­­personal, das beides kann: forschen und pflegen“, begründet der kommissarische Wissenschaftliche Vorstand der Unimedizin die Einführung des neuen Studiengangs.

Nach Studium Bachelorabschluss und Berufsqualifikation als Pflegefachfrau inne

Gestartet wird mit 30 Studienplätzen. Im theoretischen Teil werden den angehenden Akademikern die pflegewissenschaftlichen Methoden sowie die medizinischen Grundlagen vermittelt. In der Praxis stehen pflegerische Kompetenzen in verschiedenen Fachbereichen wie der Onkologie und Palliativ oder in der Notfallmedizin und Intensivpflege im Vordergrund.

Doch welche Voraussetzungen sollten Bewerber überhaupt mitbringen? „Aktuell können noch keine Aussage zu einem Numerus clausus getroffen werden, da dieser von der Bewerberlage abhängig ist. Berufspraktische Erfahrungen sind nicht notwendig. Abgeschlossene Berufsausbildungen können gemäß Landeshochschulgesetz auf die Studienzeit angerechnet werden“, erklärt Dörte Meiering, Leiterin des Studiendekanats der Unimedizin. Auch wer eine Berufsausbildung oder das Fachabitur gemacht hat, kann sich um einen Studienplatz bewerben.

Nach dem Abschluss erhalten die Studierenden den Hochschulabschluss als Bachelor of Science im Fach „Klinische Pflegewissen­schaft“, aber auch die Berufsqualifikation als Pflegefachfrau bzw. Pflegefach­mann. „Die anspruchsvolle praktische pflegerische Tätigkeit wird um eine akademische Komponente erweitert, was den Absolventen mehr berufliche Perspektiven und ein breiteres Einsatzspektrum eröffnet“, erklärt Studiendekan Prof. Hans Grabe.

Darüber hinaus bestehe auch die Möglichkeit, eine akademische Laufbahn einzuschlagen und damit am zukünftigen Ausbau der akademisierten Pflege bundesweit beizutragen, so Grabe weiter. Mögliche Einsatzorte außerhalb einer akademischen Laufbahn wären in der direkten Patientenversorgung, aber auch im Qualitätsmanagement von Gesundheitseinrichtungen.

Versorgungsstrukturen sollen Absolventen an MV binden

Die Liste der derzeitigen Herausforderungen im Pflegebereich wie die Zunahme von chronischen Erkrankungen oder die häusliche sowie stationäre Pflege von beispielsweise Demenzerkrankten oder Palliativpatienten ist lang. Berufe in der Pflege müssen mit besseren Konditionen und Kompetenzen attraktiver gestaltet werden, sagt Dörte Meiering: „Mit der Einführung des neuen Studienganges entwickeln wir nun auch eine neue Berufsgruppe, die zukünftig das Berufsbild der Pflege maßgeblich beeinflussen und entwickeln wird.“

Das Land unterstützt den Aufbau des neuen Bachelor-Studiengangs, das in dem neu ge­gründeten Institut für Klinische Pflegewissenschaften und interprofes­sio­nelle Lehre verankert sein wird. Vorgesehen ist, den Studiengang aus Mitteln des „Europäischen Sozialfonds“ (ESF) bis zum Ende des Sommersemesters 2027 zu unterstützten.

Die Gesamtkosten betragen maximal 7,7 Millionen Euro. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit plant, in der Förderperiode 2021 bis 2027 insgesamt bis zu fünf Millionen Euro ESF-Mittel zur Verfügung zu stellen. Das Bildungsministerium des Landes unterstützt den Aufbau in diesem Zeitraum mit etwas mehr als einer Million Euro.

Ob die Pflegeakademiker nach dem Studium in MV bleiben, ist schwer abzuschätzen. Die Universitätsmedizin jedenfalls möchte die Absolventen in der Region halten und möglichst auch in der Klinik einsetzen. Auch die Vertrautheit mit den Versorgungsstrukturen würde eine Bindung an das Bundesland schaffen, sind sich Grabe und Meiering einig.

Von Christin Lachmann