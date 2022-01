Greifswald

Das neu gegründete Bündnis „Greifswald Zero“ will sich lokal für die Einhaltung der 1,5-Grad-Ziele des Pariser Abkommens stark machen. Die Initiative plant, einen Bürgerentscheid zu initiieren. Ziel dieses soll sein, dass ein Konzept erarbeitet wird, wie Greifswald bis 2030 klimaneutral werden kann.

Für den Bürgerentscheid will „Greifswald Zero“ nun mindestens 4000 Unterschriften bis Mitte April einsammeln. Sollte das gelingen, könnten die Hansestädter bei der diesjährigen Bürgermeisterwahl im Juni abstimmen, ob die Hansestadt bis 2030 klimaneutral werden soll.

Zahlreiche Unterstützer für das Bündnis

Die ersten Unterschriften sammelte das Bündnis am Freitag bei der ersten Fridays-for-Future-Demonstration in diesem Jahr ein. Rund 50 vorwiegend junge Menschen versammelten sich um 14 Uhr für eine Kundgebung am Mühlentor. In den kommenden Wochen plant „Greifswald Zero“ mit Straßensammlungen weitere Unterschriften zusammenzubekommen.

Zu den hiesigen Unterstützern des Bündnisses zählt unter anderem der Unverpacktladen, der Naturkostladen & Bio-Imbiss „Pommerngrün“, das Bio-Bistro „Alte Sternwarte“ sowie das Café und Restaurant „Lichtblick“ des Pommerschen Diakonievereins. Dort werden ebenfalls Unterschriftenlisten ausliegen.

Von chl