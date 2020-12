Greifswald/Wolgast

Gehören schlechte Telefonverbindungen in Vorpommern-Greifswald bald der Vergangenheit an? Eine Mitteilung des Mobilfunkanbieters Vodafone macht Hoffnung. Das Unternehmen hat im Landkreis Vorpommern-Greifswald 20 Stationen mit dem neuen Standard 5G in Betrieb genommen. Doch eine Nachfrage zeigt: An den Funklöchern in der Region ändert das zunächst nichts.

Alle neuen Antennen seien an bereits bestehenden Standorten ergänzt worden, erklärt ein Unternehmenssprecher. Dort, wo bereits eine Station vorhanden war, habe man aufgerüstet. Neue Masten wurden nicht errichtet. Zur Erklärung zieht er einen Vergleich zwischen dem Funknetz und der Deutschen Bahn: Es verhalte sich mit 5G so, als würde man nun einen ICE auf die Strecke schicken, so der Sprecher. „Da errichtet man ja auch keinen neuen Bahnhof, sondern baut nur den vorhandenen aus.“

Mobilfunkversorgung ist Daseinsvorsorge

Ein Bild, das die Bedürfnisse der Region nicht ganz erfassen dürfte. Denn noch immer brechen Telefonverbindungen entlang von Zugstrecken oder Landstraßen ab. Noch immer gibt es Gebiete ohne Empfang. Dabei hat die Mobilfunkversorgung längst den Charakter von Daseinsvorsorge erreicht, wie Politiker aller Parteien immer wieder betonen. Sie muss also genauso abgesichert sein wie die Versorgung mit Wasser und Elektrizität.

Als 2019 die erste 5G-Antenne landesweit in Mellenthin auf Usedom installiert wurde, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD): „Um gleichwertige Lebensverhältnisse bundesweit zu schaffen, braucht es unter anderem die flächendeckende Mobilfunkversorgung.“ Davon kann in MV keine Rede sein. Dabei ist seit Corona und der Verlagerung von Arbeit ins Homeoffice eine stabile Internetverbindung für Arbeitnehmer von existenzieller Bedeutung.

Zwei neue Mobilfunk-Standorte von Vodafone geplant

Der Vodafone-Sprecher dazu: „So groß sind die Funklöcher in Vorpommern-Greifswald ja nicht. Höchstens drei Prozent leben in einem Loch.“ Schriftlich ergänzt er: „Aktuell sind 99,8 Prozent der Bevölkerung an das Vodafone-Mobilfunknetz (GSM) angeschlossen. Mit unserem LTE-Netz (4G) erreichen wir 97 Prozent der Bewohner.“ Er räumt ein: „Funklöcher können nur gestopft werden, wenn ein neuer Mast entsteht.“ Dazu stellt Vodafone bis Mitte 2021 in Aussicht: „Wir werden zwei neue Mobilfunkstandorte in Betrieb nehmen und an drei vorhandenen Mobilfunkstationen erstmals LTE-Technik installieren.“

Der Ausbau des Vodafone-Netzes Hier gibt es jetzt 5G-Antennen von Vodafone: Torgelow (2×), Usedom, Benz, Wusterhusen, Greifswald (2×), Ückeritz (2×), Loddin, Peenemünde, Mellenthin, Pasewalk, Koserow, Völschow, Heringsdorf (2×), Mölschow, Luckow und Leopoldshagen Hier wird Vodafone bis Mitte 2021 erstmals LTE-Antennen installieren: Torgelow, Zemitz (zwei neue Masten) sowie an vorhandenen Masten in Greifswald, Heringsdorf und Mönkebude Hier werden die Kapazitäten der LTE-Stationen bis Mitte 2021 von Vodafone erweitert: Stolpe an der Peene, Ducherow, Löcknitz, Eggesin, Heringsdorf (3×), Katzow, Zempin, Görmin, Penkun, Altwarp und Greifswald

Wird es also irgendwann tatsächlich an jeder sprichwörtlich gewordenen Milchkanne Netz geben? Der Vodafone-Sprecher dämpft solche Erwartung: „Wir sprechen von besiedelten Gebieten. Das ist unser Versorgungsauftrag. Das gilt nicht für Orte, an denen Fische schwimmen oder Rehe grasen.“ Allerdings: Was gilt in einem Flächenland als besiedeltes Gebiet? In MV gibt es viele Gegenden, in denen Rehe stehen und gleichzeitig Menschen wohnen oder durch die Autos fahren.

Autonomes Fahren und Fernoperationen dank 5G?

Was wird vor dem Hintergrund aus dem autonomen Fahren? Also dem technisch schon jetzt möglichen Navigieren des Autos durch den Verkehr, während der Fahrer Zeitung liest. In der Pressemitteilung von Vodafone klingt das so: „Mit 5G kommen wir perspektivisch in der Echtzeit an. Denn nur verzögerungsfreie Informationen ermöglichen eine Welt ohne Ampeln, Staus und Verkehrstote.“ Doch was, wenn die Informationen an der Stadtgrenze abreißen?

Funklöcher in MV Wieso gibt es überhaupt Funklöcher in MV? Der Ausbau der Netze liegt nicht beim Bund, sondern geschieht durch die drei Mobilfunkanbieter Telekom, Vodafone und Telefonica (O2). Ihnen gehört die Infrastruktur. Sie nutzen bestimmte Frequenzen, die von der Bundesnetzagentur versteigert werden. Für den Erwerb fallen hohe Kosten an. Um diese zu decken, verbessern die Anbieter zuerst die Versorgung in Gebieten mit den meisten zahlenden Kunden. Wie kann die Politik gegensteuern? Die Vergabe der Mobilfunkfrequenzen ist mit Auflagen verbunden. So sollen die Anbieter bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte in Deutschland mit schnellem Internet versorgen. Viele Politiker und Verbraucher fordern aber, dass sich die Versorgung künftig nicht mehr an Haushalten, sondern an der Fläche orientiert. Andernfalls werden dünn besiedelte Gebiete im ländlichen Raum, Gewerbestandorte, Bahnstrecken oder Tourismusregionen auch weiterhin unzureichend versorgt.

Noch eine weitere Errungenschaft, die Telemedizin, könnte dank 5G gerade im ländlichen Raum von großer Bedeutung sein. Vodafone schreibt: „Es werden Fernoperationen möglich sein, bei denen der Arzt gar nicht im Operationssaal anwesend sein muss.“ Gerade für entlegene Orte könnten schnelle Internetverbindungen also Standortnachteile ausgleichen. Erst im Sommer hatte die Fachhochschule Stralsund eine Studie veröffentlicht, in der sie unter anderem untersuchte, wie Kleinstädte in Vorpommern dem Bevölkerungsschwund entgegentreten können.

Das Fazit von Lieven Kennes, Professor an der Hochschule, damals: „Unsere Chancen liegen im Homeoffice“, das habe die Corona-Krise gezeigt. Gerade Beschäftigte im IT-Sektor können ortsunabhängig arbeiten. Notwendig sei hierzu lediglich ein guter Breitbandausbau. Doch auch in vielen anderen Branchen sei es möglich, hier zu wohnen und von zu Hause zu arbeiten. „Es müssen noch nicht einmal die Unternehmen kommen, es reicht ja schon, wenn die Mitarbeiter kommen.“

Bleibt die Frage, wann der Bund die drei deutschen Netzbetreiber in die Pflicht nimmt, diese Entwicklung tatsächlich zu ermöglichen oder ob die Unternehmen auch weiterhin allein marktstrategisch agieren.

Von Juliane Schultz