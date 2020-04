Greifswald

Die Greifswalder Fußgängerzone bietet einen traurigen Anblick: Wo sich sonst Passanten drängen und einkaufen, herrscht derzeit gähnende Leere. Das könnte sich in den nächsten Tagen ändern. Am Mittwoch berieten sich Bund und Länder über Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmeter dürfen unter bestimmten Auflagen ab Montag wieder eröffnen. Doch auch größere Läden können die Türen wieder öffnen – wenn sie ihre Verkaufsfläche verringern.

Fast vier Wochen lang blieben viele Geschäfte wegen einer möglichen Ausbreitung mit dem Coronavirus geschlossen. Einige Händler setzten in dieser Zeit auf einen Abhol- und Lieferservice. „Zwei richtig gute Tage mit besonders vielen Bestellungen“ habe es in der vergangenen Woche gegeben, sagt Philipp Rostalski, Inhaber des Geschäftes „Kreativ- und Künstlerbedarf“, das sich in der Langen Straße befindet.

Anzeige

Stammkunden setzten auf Gutscheine, um Händler zu unterstützen

Die laufenden Kosten konnte er damit allerdings nicht decken. „Wir waren weit weg von unserem normalen Geschäft, wollten unseren Kunden damit aber zeigen, dass wir für sie da sind“, erklärt Rostalski. Wie viele Bestellungen durchschnittlich am Tag eingingen, kann der Unternehmen nur schwer schätzen: „Vor Ostern waren es vielleicht um die 20 bis 30. Wir hatten auch einige Stammkunden, die Gutscheine gekauft haben, das hat uns natürlich sehr gefreut.“

Weitere OZ+ Artikel

Die Freude, dass sein knapp über 200 Quadratmeter großer Laden bald wieder öffnen darf, ist groß. „Nun konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir umsetzen müssen, um eröffnen zu dürfen.“ Dazu zählen neben hygienischen Auflagen auch eine Begrenzung der Personenanzahl in den Geschäften. „Jeder Schritt, der in Richtung Normalität geht, ist wichtig. Es wird bestimmt einfacher als vorher“, sagt Rostalski.

„Wir müssen erst einmal schauen, wo wir uns in den Monaten hinbewegen …“

Wenige Meter entfernt von Rostalskis Laden befindet sich das „Trekkinghaus“. In diesem bietet Inhaber Tomas Hellmuth neben Kleidung Artikel rund um das Thema Freizeit- und Outdooraktivitäten an – in Zeiten, in denen die Menschen zu Hause bleiben sollen, gehören diese Produkte derzeit eigentlich nicht zur Notwendigkeit.

Doch auch hier hätten viele Stammkunden auf Gutscheine zurückgegriffen, um dem Ladenbesitzer ein Stück weit unter die Arme zu greifen. „Wir hatten unsere Kunden per E-Mail angeschrieben. Der Start verlief so gut, dass wir schon fast feuchte Augen hatten und dafür bedanken wir uns sehr“, sagt der 51-jährige Geschäftsinhaber. Doch damit hätte sich der Laden gerade so noch halten können, fügt Hellmuth an.

Dass kleinere Geschäfte wieder öffnen dürfen, stimmt den Ladenbesitzer positiv. Doch es bleibt auch etwas Skepsis. „Wir müssen erst einmal schauen, wo wir uns in den Monaten hinbewegen. Neben unseren Stammkunden haben wir auch viele Touristen, die speziell zu uns kommen.“

Hermann Jesske : Aktuelle Verordnung sei willkürlich

Ohne das Ostergeschäft miteinzurechnen, habe der Spielzeugladen „Flax und Krümel“ täglich zwischen sechs und sieben Bestellungen bekommen, schätzt Mitinhaberin Jenny Krohn: „Davon leben zu können, wäre nicht möglich gewesen. Viele Fixkosten sind geblieben.“ Vor allem über den Social-Media-Kanal Facebook brachten die beiden Betreiberinnen die Ware trotz geschlossenen Ladens an die Kunden. „Dadurch haben wir eine Klientel erreicht, die wir sonst nicht erreicht hätten“, zählt Krohn einen Vorteil des Liefer- und Abholservices auf. Auch bei dem Spielwarenladen hätten Stammkunden Gutscheine über größere Summen gekauft, „dafür ein großes Dankeschön“, sagt Krohn, die findet, dass es besser sei, heute als morgen zu öffnen.

Große Enttäuschung herrscht hingegen bei Hermann Jesske, Inhaber des gleichnamigen Modehauses im Domcenter. Sein Geschäft umfasst eine Verkaufsfläche von 4000 Quadratmeter. Nach der aktuellen Verordnung zu groß, um öffnen zu können. Nach dem MV-Plan von Manuela Schwesig ( SPD) müsste er diese auf 800 Quadratmeter begrenzen, um zu öffnen. Diese Entscheidung empfindet der Geschäftsmann als willkürlich. „Wir haben eine viel geringe Besucherfrequenz als die großen Supermärkte. An normalen Tagen kommen bei uns auf 800 Qudratmetern etwa zehn Leute. Wir sind sehr frustriert, da wir unsere Ware bereits im Februar bezahlt haben und diese nicht mehr verkauft bekommen.“ Auch der angebotene Liefer- und Abholservice rentierte sich kaum. „Wir haben 15 000 Teile, was bringt es uns, wenn wir davon 15 verkaufen?“ Jesske rechnet mit Millionenverluste.

Lesen Sie auch

Von Christin Lachmann