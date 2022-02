Greifswald blüht bald wieder auf - helfen Sie mit?

Greifswald

Noch hat Väterchen Frost in den Nächten das Sagen, ist es zu kalt für Frühjahrsblüher und Geranien. Doch spätestens nach den Eisheiligen im Mai sollen an möglichst vielen Laternen in Greifswalds Innenstadt Blumen die Herzen der Passanten erfreuen. Dann heißt es wieder: „Greifswald blüht auf!“ Die Vorbereitungen der Aktion laufen bereits. „Schon jetzt suchen wir wieder Mitstreiter, die eine Blumenpatenschaft übernehmen und sich damit finanziell an der Kampagne beteiligen möchten“, sagt Theres Behnke von der Greifswald Marketing GmbH. Am 11. Februar endet die Anmeldefrist für Interessenten.

Das städtische Tochterunternehmen hat die Aktion 2016 ins Leben gerufen. Seither schmücken jede Saison von Mai bis Oktober farbenfrohe Kästen an den Laternen die Altstadt. Schrittweise kamen auch Blumenampeln in Schönwalde I und II hinzu. Anfangs waren es um die 60, mit 135 wurde im vorigen Jahr ein neuer Rekord erzielt. Ob es in diesem Sommer noch mehr werden? Jeder Greifswalder kann dazu beitragen.

Eine Hausgemeinschaft – eine Ampel

Die Kosten für eine Blumenpatenschaft betragen in diesem Jahr 280 Euro, das sind 20 Euro mehr als noch 2021. Kein Pappenstil. Tun sich aber beispielsweise vier Mietparteien einer Hausgemeinschaft zusammen, sind es für jede nur noch 70 Euro. In der Vergangenheit haben insbesondere die Inhaber der Innenstadtgeschäfte, aber auch Unternehmen wie die WGG, die WVG und die Stadtwerke eine oder mehrere Ampeln finanziert. Vielleicht entschließen sich jetzt noch mehr Firmen, Bürogemeinschaften sowie Verbände und Initiativen, eine Patenschaft zu übernehmen, damit auch andere Stadtteile zunehmend erblühen.

Als Blumenpate kann man mit dem einmaligen Kostenbeitrag die Aktion unterstützen, einen Wunschstandort bestimmen und sich an der Laterne über ein kleines, inklusives Sponsorenschild freuen. In der Leistung enthalten ist neben der Einholung notwendiger Genehmigungen ebenso die Anbringung, Bepflanzung, Pflege und Abnahme der Ampeln inklusive Pflanzgut sowie abschließende Entsorgung, berichtet Theres Behnke. In den vergangenen Jahren war es der Greifswalder Gartenwelt Meißner zu verdanken, dass es über Monate kräftig blühte.

Seit 2019 werden die Ampeln übrigens mit insektenfreundlichen Blumen bepflanzt, angeregt von Buchhändlerin Martina Scharfe, die sich im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland engagiert. Wer sich für’s Mitmachen entscheidet, sollte sich jetzt schnell entscheiden und eine E-Mail schreiben an t.behnke@greifswald-marketing.de oder anrufen: Telefon 03834-8835088

