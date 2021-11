Greifswald

Leonard ist sichtlich stolz, dass er schon tauchen kann. „Ich kann ganz lange unter Wasser bleiben“, erzählt der Fünfjährige und will das auch gleich mal im Kinderbecken des Freizeitbades zeigen. Er lässt die drei Gummi-Ringe aus seiner Hand ins Wasser fallen und hechtet gekonnt hinterher. Dass sich Leonard im Nass so wohlfühlt, ist Heike Kahlert und ihren vielen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen der Greifswalder Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft – kurz: DLRG – zu verdanken.

Für diese wichtige Nachwuchsarbeit wurde der Verein bei der diesjährigen Sportlerehrung der Hansestadt Greifswald ausgezeichnet. Vom Sportförderverein erhielt die Ortsgruppe das mit 1000 Euro dotierte „Blaue Band“.

Preisgeld soll in neue Gerätschaften fließen

In und um Greifswald hat die Ortsgruppe viele wichtige Aufgaben übernommen. Sie sorgt in den Sommermonaten nicht nur für sicheres Baden an den Stränden, sondern bildet auch zukünftige Rettungsschwimmer aus und ermöglicht schon den Kleinsten erste Schwimmkurse. Seit 2006 richten die Mitglieder zudem das Boddenschwimmen aus, das in diesem Jahr 100. Jubiläum feierte, und sichern beim Fischerfest Ryckhangler und Zuschauer ab.

„Es macht so viel Spaß, den Kindern das Element Wasser näherzubringen. Es ist unser Anliegen, nicht nur Rettungsschwimmer auszubilden, sondern eben auch schon Kindern eine vernünftige Wassergewöhnung zu ermöglichen“, erklärt Heike Kahlert, warum sie als Ausbilderin beim DLRG ehrenamtlich tätig ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir das ‚Blaue Band‘ erhalten haben. Das Preisgeld soll eins zu eins in neue Geräte und Equipment für die Ausbildung fließen“, sagt André Bleckmann, Vorsitzender der DLRG Greifswald. Von den 150 Mitgliedern, die die Ortsgruppe zählt, sind rund 50 unter 18 Jahre alt.

Jugendarbeit der Sportvereine schaffe gemeinsame Ziele

Um den Rettungsschwimmer zu absolvieren oder um am Schwimmunterricht der DLRG teilzunehmen, muss man jedoch kein Mitglied sein, erklärt Bleckmann weiter. „Es ist keine notwendige Bedingung – auch wenn wir uns natürlich immer freuen, wenn jemand bei uns Mitglied wird. Denn viele Studenten von uns, die Ausbilder waren, sind wegen der Pandemie weggegangen. Das könnte für uns zu einem langfristigen Problem werden.“

Bereits vor der Sportlerehrung, die am Freitagabend im Bürgerschaftssaal des Rathauses stattfand, wurde den Mitgliedern der Preis von Egbert Liskow, CDU-Politiker sowie Präsident der Bürgerschaft, und Gamal Khalil, Schatzmeister des Sportfördervereins, überreicht.

„Die Auszeichnung ist für die wichtige Arbeit, die die Ortsgruppe in den letzten Jahren gemacht hat und hoffentlich auch zukünftig machen wird“, sagte Liskow bei der Preis-Übergabe. Die Jugendarbeit der Sportvereine sei „essenziell“, fügte Khalil hinzu. „Vor allem im sozialen Bereich. Sie verschafft gemeinsame Ziele und holt die Kinder von der Straße weg. Wenn wir keine Kinderabteilung haben, haben wir keinen Erwachsenensport.“

Von Christin Lachmann